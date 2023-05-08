Le Monde: страны ЛАГ решили вернуть Сирию, исключённую в 2011 году

Арабские страны решили вернуть Сирию в Лигу арабских государств, откуда её исключили в 2011 году после начала гражданской войны. Многие на Востоке поддержали тогда сирийскую оппозицию, пишет Le Monde, но сейчас пришли к нормализации отношений с Асадом.

Министры иностранных дел арабских стран приняли решение вернуть Дамаск в Лигу арабских государств, пишет Le Monde. Сирию исключили из организации в 2011 году после начала гражданской войны, напоминает издание.



Китай и Россия тогда заблокировали попытки ввести санкции против Башара Асада в Совете Безопасности ООН. В итоге США и Европейский союз вводили свои санкции против Асада, его правительства и его сторонников в одностороннем порядке.

«Делегации правительства Сирийской Арабской Республики снова будут заседать в Лиге арабских государств», — гласит документ, за который проголосовали все министры на встрече, прошедшей за закрытыми дверями в штаб-квартире ЛАГ в Каире.

Президент Сирии Башар Асад был в дипломатической изоляции с 2011 года. Но недавно он вышел из своего статуса персоны нон грата, и некоторые наблюдатели считают, что он может даже принять участие в ежегодном саммите лидеров стран ЛАГ, который пройдёт 19 мая в Саудовской Аравии. Лига арабских государств была создана более 80 лет назад, она не имеет большого политического веса на мировой арене, но такое возвращение Асада довольно символично.

Это важный поворот событий, учитывая, что в 2013 году сирийская оппозиция смогла занять место Сирии на саммите Лиги арабских государств в Дохе. Арабские страны поддержали повстанцев в начале войны, «которая с тех пор превратилась в поле битвы между иностранными силами и оставила около полумиллиона убитых и миллионы беженцев и перемещённых лиц».

Несколько государств, в том числе Саудовская Аравия и Египет, недавно восстановили связи с Сирией, хотя другие, такие как Катар, по-прежнему выступают против полной нормализации отношений без политического решения сирийского конфликта. Дипломатическое потепление назревало в течение нескольких месяцев, но при этом положению Асада способствовал всплеск глобальной солидарности после разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии. Так что в Дамаск отправились представители многих арабских стран, которые прежде отказывались налаживать отношения с Сирией. Некоторые даже раньше выставляли условие— чтобы Асад ушёл из власти.

Сейчас Дамаск делает ставку на полную нормализацию отношений с арабскими странами, в частности с богатыми монархиями Персидского залива, которые когда-то были большими союзниками сирийской оппозиции. Асаду это нужно, чтобы финансировать дорогостоящее восстановление страны, пишет Le Monde.