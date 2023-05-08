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Немецкий политик: Турция становится всё более ближневосточной страной — и всё менее европейской

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В преддверии выборов в лагере президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана существуют разногласия относительно того, стоит ли Турции двигаться в сторону Европы или стать более независимой, рассказывает член комитета германского бундестага по иностранным делам от ХДС Родерих Кизеветтер в интервью Frankfurter Allgemeine. По его словам, Турция становится всё более ближневосточной страной — и всё менее европейской. Ответственность за это, считает политик, частично лежит и на Европе.
Немецкий политик: Турция становится всё более ближневосточной страной — и всё менее европейской
AP

Беседы с ведущими политиками Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, показали, что в правящей партии идут споры о будущей внешнеполитической ориентации страны, рассказывает депутат германского бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) и член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер в беседе с Frankfurter Allgemeine. По его словам, в лагере Эрдогана существуют разногласия относительно того, стоит ли Турции двигаться в сторону Европы или необходимо стать более независимой.

Руководство партии ясно дало понять, что «внутренняя политика захватила внешнюю». Турция становится всё более ближневосточной страной — и всё менее европейской, считает Кизиветтер. «Те, кто выступает против сближения с Европой, разочарованы тем, что в течение многих лет ЕС определял себя скорее как христианскую организацию, — что, конечно, было неправильно с геополитической точки зрения», — подчёркивает он.
 
По мнению Кизеветтера, ошибка предыдущего правительства Германии, возглавляемого блоком ХДС/ХСС, заключалась в том, что оно предлагало Турции «привилегированное партнёрство, которое не имело смысла и было направлено только на умиротворение». Вторая ошибка состояла в том, что ЕС избегал геополитического самоопределения. «Поскольку сейчас всё больше стран ЕС также становятся членами НАТО, а многие балканские государства, которые хотят вступить в Евросоюз, уже являются членами НАТО, нам необходимо обеспечить большую совместимость ЕС с сотрудничеством в рамках НАТО», — утверждает политик.
 
«Если Евросоюз в таком случае будет относиться к Турции иначе, чем 20 лет назад, это предотвратит повторение подобной радикализации в Турции. Это произошло с Эрдоганом, потому что он чувствовал себя отвергнутым. В ближайшие одно или два десятилетия мы должны снова открыть дверь. Поэтому правильно, что мы никогда не прекращали переговоры о присоединении Турции к ЕС», — поясняет Кизеветтер.
 
В случае победы оппозиции на предстоящих в Турции выборах крайне важно, чтобы новая коалиция «смогла что-то продемонстрировать» и при затруднениях, когда дело дойдёт до необходимости отклониться от выбранного курса, «не действовала агрессивно с точки зрения внешней политики, как Эрдоган». Кизеветтер продолжает: «Очень важно будет дать новому правительству возможность добиться внешнеполитических успехов, дать ему шанс, а не спекулировать на том, что вскоре оно снова столкнётся с расколом и что тогда придётся считаться с Эрдоганом».
 
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявляет, что намерен добиться безвизового въезда в ЕС через три месяца, если выиграет выборы. Однако, по словам Кизеветтера, тема либерализации визового режима вызывает большие споры в Германии. Упрощение визового режима должно быть «жёстко привязано к соблюдению определённых условий, чтобы гарантировать, что оно не приведёт к массовому воссоединению семей». По мнению политика, об этом нужно говорить, особенно об упрощении визового режима для малого и среднего бизнеса, для науки и молодёжных обменов. «Общая либерализация виз должна быть проведена Евросоюзом. Конечно, это будет непросто из-за оговорок Франции», — подчёркивает он.

Кроме того, оппозиция намерена в случае победы на выборах возобновить переговоры с ЕС по вопросу беженцев. «Мы не можем позволить, чтобы беженцы из Ирака и Сирии, которых приняла Турция, направились к нам. В настоящее время ведутся переговоры о создании центров приёма беженцев на внешних рубежах ЕС. Почему бы ЕС, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и другим организациям в Турции совместно с её правительством не создать такие центры вместе, чтобы не допустить, чтобы «фактор притяжения» становился всё больше и больше?» — подытоживает Кизеветтер в интервью Frankfurter Allgemeine. 

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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