Der Freitag: возвращение Сирии в ЛАГ станет проявлением политики реализма и многополярности
Возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) означает признание того факта, что Башар Асад руководит суверенным государством, и его власти на данный момент нет альтернативы, пишет Der Freitag. Как отмечает издание, Асад сумел успешно противостоять своим соперникам как внутри страны, так и извне.
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