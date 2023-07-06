Fox Business: Белый дом пытался скрыть отчёт об афганском провале Байдена

Наконец-то обнародована часть отчёта о провальном выводе американских войск из Афганистана. Оказывается, несекретная часть доклада была готова еще в марте 2022 года, но Белый дом до последнего оказывал давление на Госдеп, чтобы избежать лишней огласки. Ведь именно Байден единолично принял решение о выводе войск, ни с кем не посоветовавшись и не поставив в известность союзников. «Каждая катастрофа, которая случилась после этого, — это ответственность Байдена», — сообщил в эфире Fox Business подполковник в отставке Джеймс Карафано.

Посмотрите, кто вернулся. Подполковник в отставке Джеймс Карафано. Рады вас видеть. Какова ваша реакция на то, что Белый дом Байдена прямо накануне пятницы 4 июля пытался утаить негативный отчёт Госдепа о провальном выводе войск из Афганистана? Что вы думаете?

ДЖЕЙМС КАРАФАНО, подполковник в отставке: Ну, во-первых, «Акулий торнадо» — классный фильм. Вы знаете, люди говорят, это всё реально, это действительно происходит. Когда-то я служил в армейском штабе, и нам предстояло преподнести плохие новости в пятницу. А нам говорят: «Нет, вы не можете этого сделать, потому что у нас тоже плохие новости, и мы их тоже сливаем в пятницу».





Так что если кто-то верит во что-либо, кроме того, что администрация сознательно пыталась похоронить это, и Госдепартамент принимал распоряжения на этот счёт, — вы не знаете, о чём говорите. Это реальная вещь, которую они пытались спрятать от американцев.

И, говорят, они также убрали около 60 страниц в своей версии, которая была опубликована. Так что вы думаете по поводу доклада?

ДЖЕЙМС КАРАФАНО, подполковник в отставке: Я подумал, что отчёт оказался очень обличительным, учитывая, какое давление оказывалось, чтобы как-то смягчить ответственность Белого дома за это. Но мне кажется, мы не узнали ничего нового. Байден испугался и убрался из Афганистана. Он хотел свалить до того, как «Талибан»* что-либо предпримет.





Он думал, что это прекрасный план. Он не поставил в известность союзников, он не слушал Министерство обороны, он принял это решение лично. И каждая из катастроф, которые каскадом случились после этого, начиная с гибели людей, падения самолётов, заканчивая сбросом бомбы не на того парня, потому что он был под подозрением, — всё это ответственность Джо Байдена. А он отказывается это принимать.

Председатель палаты представителей по иностранным делам Майкл Макколл, конгрессмен, сказал, что было крайне неправильным обнародовать информацию так поздно. Он предлагал сделать это, речь про несекретную версию отчёта, задолго до этого. Она была готова в марте 2022 года.

ДЖЕЙМС КАРАФАНО, подполковник в отставке: Им стоило поступить буквально так же, как после 11 сентября. Если они хотели быть честными перед американцами и хотели справедливого разбирательства за то, что они сделали, им следовало бы назначить независимую комиссию, которая объективно рассмотрела бы этот вопрос и составила отчёт.





И знаете что, это стало бы плохими новостями для Байдена, но это было бы далеко не так плохо, как то, что он сделал, то есть его попытки спрятать информацию и скрыть собственную ответственность.

Да, согласно части отчёта, которая была опубликована, вина лежит на Белом доме времён и Трампа, и Байдена из-за отсутствия планирования вывода войск. Но ведь у Трампа был план. А Белый дом Байдена его просто провалил. У нас убито 13 американских военнослужащих, 170 афганцев и тысячи американцев оказались в затруднительном положении.

ДЖЕЙМС КАРАФАНО, подполковник в отставке: План Трампа основывался на действиях на поле боя. То есть в случае чего они бы сделали следующий шаг. А Байден поступил точно так же, как Обама, когда тот сбежал из Ирака, и, так же как Байден, поступил в Бенгази. Он сбегал по календарю и игнорировал реальности поля боя. И поэтому всё пошло неправильно.

Хорошо, подполковник Джеймс Карафано, спасибо, что присоединились к нам сегодня.

Дата выхода в эфир 06 июля 2023 года.

* «Талибан» — организация находится пд санкциями ООН за террористическую деятельность.