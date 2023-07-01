Das Erste: просчитались и Байден, и Трамп — Госдеп указал на ошибки Белого дома при выводе войск из Афганистана

Администрация США допустила ряд ошибок при организации вывода вооружённых сил из Афганистана. Об этом говорится в докладе Государственного департамента США, сообщает Das Erste. В документе утверждается, что решения президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа вывести вооружённые силы из Афганистана вынудили Госдеп «столкнуться с рядом значительных вызовов». Белый дом недостаточно полно просчитал худшие варианты развития событий и то, насколько быстро они могут реализоваться.

Администрация США допустила ряд ошибок, связанных с организацией вывода вооружённых сил из Афганистана, следует из доклада Государственного департамента США, части которого были опубликованы на сайте ведомства, пишет Das Erste.

В докладе отмечается, что решения президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа вывести вооружённые силы из Афганистана «вынудили Государственный департамент столкнуться с рядом значительных вызовов» и имели «серьёзные последствия для жизнеспособности афганского правительства и его безопасности».

В качестве примеров в докладе указываются пробелы в заполнении руководящих должностей на местах и нехватка персонала из-за пандемии коронавируса. В целом Белый дом недостаточно полно просчитал худшие варианты развития событий и то, насколько быстро они могут реализоваться, говорится в документе.

Также отмечается, что быстрый вывод войск лишил дипломатов необходимой силовой поддержки. Кроме того, Государственный департамент назвал неудачным решение передать новым афганским властям авиабазу Баграм, поскольку это привело к тому, что международный аэропорт имени Хамида Карзая стал единственным путём для возможной операции по эвакуации гражданских лиц.

Перед лицом будущих кризисов необходимо обеспечить, чтобы был услышан «как можно более широкий круг мнений», говорится в разделе «Рекомендации». Голоса, которые ставят под сомнение политические решения, также должны быть услышаны, подчёркивается в документе.

Международная коалиция во главе с США вошла в Афганистан в 2001 году в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, совершённые членами террористической организации «Аль-Каида»*. Военная операция привела к падению режима талибов**, предоставивших убежище террористам «Аль-Каиды». Операция обошлась в огромные суммы денег, в результате боевых действий погибли десятки тысяч мирных жителей и военнослужащих Сил национальной безопасности Афганистана, а также несколько тысяч иностранных военных, в том числе 2461 американец.

В конце августа 2021 года последние американские подразделения окончательно покинули Афганистан. На этом спустя почти 20 лет в стране завершилась международная военная операция — после того, как к власти в Кабуле снова пришли талибы. Инициированный американцами вывод войск носил хаотичный характер и встретил критику и непонимание со стороны международного сообщества, передаёт Das Erste.