Guardian: «душераздирающее» решение — ООН покинет Афганистан, если талибы не разрешат работать местным сотрудницам

ООН готовится свернуть свою деятельность в Афганистане при отказе Талибана сделать исключение для местных сотрудниц и разрешить им работать в штате организации, пишет The Guardian. Издание напоминает, что после прихода к власти талибы запретили женщинам работать и ограничили их доступ к образованию, при этом уход ООН больно ударит по двум третям населения страны, которые остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Организация Объединённых Наций (ООН) готова принять «душераздирающее» решение и покинуть в мае Афганистан, если не убедит Талибан* дать разрешение на работу в организации местным сотрудницам, сообщает The Guardian со слов её представителей. Как напоминает издание, после в декабре талибы в бескомпромиссном указе запретили женщинам работать и ограничили их доступ к образованию. В результате правительство США и другие страны-члены «большой семёрки» пригрозили сократить финансовую помощь в адрес страны, где в 2023 году предположительно две трети населения, или 28 млн человек, остро нуждаются в гуманитарной поддержке — особенно женщины и дети.

Администратор Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер указывает, что должностные лица ООН на протяжении многих месяцев вели переговоры и пытались убедить лидеров группировки сделать исключение для своих сотрудниц, однако Талибан отказался изменить свою позицию. В гуманитарной организации женщины составляют около трети персонала, нанятого из местных жителей, — они также больше всего страдают от любых сокращений финансовой помощи. После того, как 12 апреля талибы запретили афганским сотрудницам ООН приходить на работу, все 3300 принятых в штат афганцев — 2700 мужчин и 600 женщин — работают из дома и, как подчеркнули в организации, получат свою зарплату. При этом на остальных 600 сотрудников из других стран, включая 200 женщин, действие указа не распространяется.

«Можно с полным основанием сказать, что прямо сейчас нам и всей системе ООН приходится сделать шаг назад и сделать переоценку своей способности продолжать здесь работу», — признал Штайнер. В то же время, по его словам, организация не поступится «фундаментальными принципами и правами человека». «Думаю, его (уход из Афганистана. — ИноТВ) нельзя назвать иначе, чем «душераздирающим», — добавил чиновник. — Я имею в виду, что если мне нужно представить, что на сегодняшний день организаций ООН в Афганистане нет, передо мной встают образы миллионов юных девочек и мальчиков, отцов и матерей, которым по сути нечего есть». Штайнер также указал, что ограничения на работу сотрудниц организации означают, что приближается «очень важный момент». «Конечно, мы ожидаем и надеемся, что возобладает здравый смысл», — отметил администратор ПРООН, пишет The Guardian.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.