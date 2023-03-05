FAZ: «высокомерие и самообман» США — от 70% до 80% государственных служащих в Афганистане существовало «только на бумаге»

От 70% до 80% государственных служащих в Афганистане существовало «только на бумаге», заявил генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко, выступая в германском бундестаге, пишет Frankfurter Allgemeine. По его словам, из предполагаемых 340 тыс. солдат, которым США и международное сообщество платили заработную плату, на самом деле в афганской армии служило не более 60 тыс. человек. Попытки побороть коррупцию на местах, утверждает Сопко, ни к чему не привели.

Генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко считает, что у «провала Запада в горах Гиндукуша было две причины: высокомерие и самообман». По его словам, после быстрого успеха в борьбе с террористической сетью «Аль-Каида»* и радикальным исламистским движением «Талибан»** в 2001 году Соединённые Штаты решили, что смогут быстро превратить Афганистан в «маленькую Америку», пишет Frankfurter Allgemeine.

Сопко, возглавлявший Управление специального генерального инспектора по вопросам реконструкции в Афганистане (SIGAR) с 2012 года, сообщил, что, по его оценкам, от 70% до 80% государственных служащих в Афганистане существовало «только на бумаге», однако их финансирование обеспечивалось на 100%. Из предполагаемых 340 тыс. солдат, которым США и международное сообщество платили заработную плату, на самом деле в афганской армии служило не более 60 тыс. человек.

По словам Сопко, ещё в 2012 году будущий президент Ашраф Гани сказал ему, что Америка платит деньги за работу учителя, полицейского и солдата одному и тому же человеку — и что его даже не существует. Попытки побороть коррупцию, что было одной из задач Сопко, «ни к чему не привели». Расследование дела об исчезновении почти $1 млрд после краха крупнейшего частного банка Афганистана Kabul bank пришлось прекратить, когда стало ясно, что в этом замешаны родственники и доверенные лица президента Хамида Карзая.

За годы, предшествовавшие поспешному выводу войск в 2021 году, у США и их союзников не появилось ни глубокого понимания местных условий, ни долгосрочного плана, заявил Сопко, посетивший Берлин на этой неделе по приглашению следственного комитета бундестага по Афганистану. Комитету под председательством депутата от СДПГ Ральфа Штегнера (СДПГ) поручено расследовать события последних нескольких месяцев перед падением Кабула. Для многих оно стало неожиданностью, вероятно, ещё и по второй причине, которую Сопко обозначил термином «самообман». Почти каждый генерал и многие политики на протяжении многих лет утверждали, что Афганистан находится на пороге перемен к лучшему.

Сопко предупреждает, что афганский сценарий может повториться и на Украине: если дать много денег в короткий срок, значительная их часть исчезнет. Коррупция — это большая проблема на Украине, и бесчисленные международные доноры вновь «совершенно нескоординированно» переводят большие суммы денег. По словам Сопко, Западу необходимо получить более точное представление об украинских политиках, банках и компаниях, передаёт Frankfurter Allgemeine.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.