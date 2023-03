Hill: поспешный уход американских сил ускорил победу «Талибана»

Поспешный вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года стал одной из причин быстрого краха правительственных сил и победы движения «Талибан»*, говорится в отчёте специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана Джона Сопко. В документе также отмечается, что за 20 лет американцы так и не сумели обеспечить формирование в этой стране «независимых и самодостаточных» сил безопасности, хотя на это было потрачено около $90 млрд, сообщает The Hill.

По оценкам экспертов, американские власти допустили ошибки при принятии и осуществлении решений относительно вывода войск из Афганистана. Эти промахи в результате частично способствовали быстрому краху афганского правительства и захвату власти представителями движения «Талибан»* — которые также захватили себе массу оставленного в стране оружия и снаряжения западного образца, пишет The Hill.



Американские подразделения поспешно покинули Афганистан в августе 2021 года, не сумев организовать за 20 лет пребывания там местные «независимые и самодостаточные» силы безопасности, хотя общие затраты составили около $90 млрд. Об этом говорится в заключительном отчёте специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко.



По его оценкам, поскольку созданные при помощи американцев Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) фактически «не могли действовать независимо», а установленные для развития их потенциала ориентиры были «нереалистичными», быстрый и окончательный крах этих местных правительственных подразделений на фоне вывода американских сил «был предсказуем».



В результате подразделения ANDSF буквально «растаяли» за несколько дней во время вывода американских сил, что позволило талибам довольно быстро вернуть под свой контроль Кабул и остальную часть Афганистана. Как отмечается в отчёте Сопко, такой быстрый распад был вызван тем, что у США не было «политической воли» и необходимых ресурсов, позволивших бы гарантировать успешное развитие афганской правительственной армии.



Как поясняет генеральный инспектор, из-за большой зависимости ANDSF от Вооружённых сил США решение о выводе всего американского военного персонала и резком сокращении американской поддержки серьёзно подорвало боевой дух афганских солдат и полицейских. Более того, из-за слабого планирования и недостаточного надзор за оружием и снаряжением, которое было ранее передано афганским правительственным силам, ситуация усугубилась, что привело к хаосу и неразберихе, подчёркивается в отчёте.



И в конечном итоге, уходящие американские войска фактически оставили в распоряжении талибов оружие и различную технику западного образца на общую сумму около $7,2 млрд, в том числе не менее 78 самолётов и более 40 тыс. различных транспортных средств, констатирует Сопко.



В его отчёте для конгресса, предназначенном для того, чтобы проинформировать американских законодателей о причинах того, почему афганское правительство так быстро потерпело крах после ухода американских войск, в числе виновников хаоса названа как администрация бывшего президента США Дональда Трампа, так и администрация действующего президента Джо Байдена, пишет The Hill.



По мнению генерального инспектора, заключённое в 2020 году администрацией Трампа с талибами соглашение о выводе американских войск «привело в движение серию событий, имеющих решающее значение для понимания краха ANDSF». При этом решение президента Байдена реализовать запланированный вывод сил, о котором он объявил в апреле 2021 года, также напрямую повлияло на каждое последующее действие как американской, так и афганской администрации, говорится в докладе.



Результатом этой политики стал хаотичный вывод войск, который сопровождался большим количеством погибших как из числа американских военных, так и среди афганцев, включая жертв теракта у ворот кабульского аэропорта, когда тысячи мирных жителей отчаянно пытались покинуть страну. Все обстоятельства и последствия действий американской администрации и военного командования сейчас находятся в центре сразу двух расследований, которые были организованы по инициативе американских законодателей, пишет The Hill.



Председатель комитета по иностранным делам в палате представителей Майк Маккол (республиканец от штата Техас) инициировал первое из них в январе. А почти месяц спустя председатель комитета по надзору в палате представителей Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) направил ряд писем в адрес Белого дома, Министерства обороны США, Государственного департамента и других ведомств, чтобы запросить различные документы, связанные с этими событиями, поясняется в статье.



Хотя американские войска уже не находятся в Афганистане, администрация США и конгресс продолжают выделять этой стране гуманитарную помощь. При этом специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана обязан ежеквартально отчитываться перед ними о ситуации на месте, пишет The Hill. Для составления недавнего отчёта Сопко опросил большое количество официальных лиц как с американской стороны, так и из числа представителей бывшего афганского правительства.



И на основании этих бесед генеральный инспектор пришёл к выводу, что ключевым фактором такого быстрого краха Афганских национальных сил обороны и безопасности, которые практически капитулировали перед «Талибаном», было решение Вашингтона вывести из страны всех американских военных и подрядчиков, несмотря на то что афганские правительственные силы были неспособны действовать в одиночку.



Подразделения ANDSF были изначально сформированы так, что они функционировали только при поддержке со стороны военных подрядчиков — а как только те ушли, афганские силы просто рассыпались, лишившись опоры, рассказал один из бывших командующих войсками США в Афганистане. Поскольку для создания работоспособных сил безопасности требуются десятилетия, решение Трампа в феврале 2020 года придерживаться плана по выводу американских войск фактически «решило судьбу ANDSF», говорится в отчёте.