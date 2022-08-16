Военный эксперт Fox News: вывод войск из Афганистана стал безоговорочной капитуляцией США

Стратегическое фиаско, которым обернулось решение Байдена о выводе войск из Афганистана, развязало руки противникам Америки — России, Китаю и Ирану, утверждает отставной генерал Джек Кин в интервью Fox News. Об опасности такого решения действующего президента предупреждали разведслужбы, военные и многие дипломаты, но он проигнорировал их, сообщает эксперт.

С нами генерал, бывший заместитель начальника штаба армии США, председатель Института по изучению войны и, разумеется, старший стратегический аналитик Fox News. Господин генерал, Вы были здесь с нами в течение всего периода вывода войск. Сложно поверить, что прошёл уже год. Однако есть некоторое ощущение, что, в частности, администрация Байдена пытается игнорировать эту дату. У президента на завтра не запланировано никаких мероприятий, он будет находиться на пляже. Тем не менее это событие оказало на нас как на государство и на весь мир огромное влияние.

ДЖЕК КИН, генерал в отставке: Да, всё именно так, Дана. Прошёл год, но по-прежнему сложно осознать то, что мы сделали. Президент совершил, по моему мнению, огромную стратегическую ошибку, объявив безусловный вывод войск из Афганистана с точной датой его завершения. Это оказалось безоговорочной капитуляцией. Сейчас мы видим, как «Талибан»*, вернувшись к власти, продолжает делать всё то же, что и 20 с лишним лет назад, — предоставляет убежище «Аль-Каиде»**. В течение этих 20 лет наши военнослужащие, работники разведслужб и местные договорные работники, которые занимались выполнением задач в Афганистане, исполнили свою миссию. Она состояла в том, чтобы не допустить нападения афганских радикалов на США. Этого не произошло: у нас в Штатах не было терактов, совершённых со стороны Афганистана. Но фиаско, которым обернулось это решение, стало катализатором для наших противников. Сегодня мы видим события вокруг России и Украины, Китая и Тайваня, а на Ближнем Востоке — замышляемое Ираном зло. Ущерб, как подчеркнул Трэй, очевиден, как и страдания населения Афганистана. Бросить почти 80 тысяч человек — это позор! Мы не были привержены идее вывезти оттуда всех (лояльных США людей. — ИноТВ), невзирая на то, сколько времени на это потребуется. А на этом нужно было настоять в переговорах с талибами, надавить на них и сказать: «Мы останемся тут и будем вывозить наших людей. Вы сейчас в Кабуле, мы знаем, где вы, и если вы попытаетесь нам помешать, то ощутите на себе мощь и силу Соединённых Штатов!» Но мы свернули свои полевые палатки и бросили этих людей. Это печальная ситуация, и, как я уже говорил, до сих пор сложно принять то, что мы сделали.

БИЛЛ ХЕММЕР, ведущий FoxNews: Верно. Если республиканцы станут большинством в палате представителей, или в сенате, или и там, и там, то, вероятно, они инициируют слушания по этому вопросу. И тогда, возможно, мы узнаем больше. Вместе с тем в воскресенье были опубликованы результаты подсчётов числа граждан США, которых бросили в Афганистане: показано, насколько непродуктивной и неудовлетворительной была подготовка Госдепартамента на тот момент. Господин генерал, теперь, видя ситуацию в Афганистане год спустя, скажите, стала ли она более опасной или всё же более безопасной, чем 21 год назад в 2001 году?

ДЖЕК КИН: Нет, очевидно, что в 2001 году ситуация была более опасной. Позиции «Аль-Каиды» были прочны, они сделали то, о чём никто и подумать не мог, совершив крупный теракт в Соединённых Штатах. Это подхлестнуло их самомнение, открыв возможности для вербовки и получения финансирования. Но они недооценили американский народ, полагая, что трагедия сломит его волю. Это подтвердилось в ходе допросов высших функционеров организации, таких как Халид Шейх Мохаммед. Они полагали, что решимость США будет сломлена и что мы не придём по их душу, но мы тут же пришли. Это, безусловно, заслуга тогдашней администрации, которая приняла такое решение. Я полагаю, что любой президент принял бы такое решение, учитывая ужасающий характер тех событий. Нельзя спорить с фактом, что тогда «Аль-Каида» была куда сильнее, нежели сегодня, но нас беспокоит то, что она может вновь превратиться в мощную террористическую организацию, став угрозой для Штатов. Наши разведслужбы, военные и многие дипломаты сообщали об этом президенту, но он проигнорировал их.

БИЛЛ ХЕММЕР: Спасибо Вам, господин генерал. Мы будем поддерживать с Вами тесный контакт в течение следующих двух недель или около того и обсуждать эту проблему.

ДАНА ПЕРИНО, ведущая FoxNews: Спасибо Вам большое.





Дата выхода в эфир 15 августа 2020 года.



* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.