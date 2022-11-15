Guardian: публичные казни и забивания камнями — верховный лидер Афганистана призвал к полному соблюдению шариата
Верховный лидер Афганистана Ахундзада Хайбатулла потребовал полного выполнения в стране предписаний шариата, включая проведение публичных казней, забиваний камнями, телесных наказаний и ампутаций конечностей в случае воровства, сообщает The Guardian. «Внимательно изучайте дела о воровстве, похищении и подстрекательстве, — заявил Хайбатулла. — Это дела, в которых соблюдены все условия шариатских хадда и кисаса, которые вы обязаны исполнять. Таковы законы шариата, и мой указ обязателен к исполнению».
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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