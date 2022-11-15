Guardian: публичные казни и забивания камнями — верховный лидер Афганистана призвал к полному соблюдению шариата

Верховный лидер Афганистана Ахундзада Хайбатулла потребовал полного выполнения в стране законов шариата, сообщает The Guardian. В частности — проведения публичных казней, забиваний камнями, телесных наказаний и ампутаций конечностей в случае воровства. Наблюдатели считают, что таким образом «Талибан»* пытается внушить обществу страх, который оно постепенно начало терять, а также усилить религиозную идентичность своего государства среди других мусульманских стран.

Верховный лидер Афганистана Ахундзада Хайбатулла потребовал полного выполнения в стране предписаний шариата, включая проведение публичных казней, забиваний камнями, телесных наказаний и ампутаций конечностей в случае воровства, сообщает The Guardian. «Внимательно изучайте дела о воровстве, похищении и подстрекательстве, — заявил Хайбатулла. — Это дела, в которых соблюдены все условия шариатских хадда и кисаса, которые вы обязаны исполнять. Таковы законы шариата, и мой указ обязателен к исполнению».

Хадд включает конкретные формы наказаний по принципу «око за око» для определённых видов преступлений, поясняет британское издание. К ним относятся измены — и ложные обвинения в них, распитие алкоголя, похищения, разбойные нападения, вероотступничество и мятеж. К кисасу относятся наказания за убийство и нанесение увечий. Если человек умышленно причиняет физический вред другому человеку или убивает его, раненый или семья покойного имеют право на возмездие, но у них также есть возможность получить компенсацию вместо наказания.

Эксперты по теологии ислама утверждают, что преступления, которые приводят к наказанию по принципам хадда, требуют железных доказательств, например, в случае измены — признания или свидетельских показаний четырёх взрослых мужчин. Наблюдатели считают, что, призывая к полному соблюдению шариата, «Талибан»* пытается укрепить свою репутацию. Талибы хотят внушить обществу страх, который оно постепенно начало терять, а также усилить религиозную идентичность своей теократии среди других мусульманских стран.

К тому же с момента прихода талибов к власти в Афганистане женщин стали последовательно вытеснять из общественной жизни. Их уволили с государственных должностей, запретили путешествовать без сопровождения в лице родственника мужского пола, обязали надевать паранджу или хиджаб, когда они покидают дом. К тому же женщинам запрещено посещать парки, аттракционы, тренажёрные залы и общественные бани.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.