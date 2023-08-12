WSJ: Египет не поддаётся на уговоры США поставлять оружие Украине

Изначально Египет собирался продавать оружие России, но США убедили его этого не делать, пишет The Wall Street Journal. Теперь Вашингтон всеми инструментами пытается заставить Каир поставлять оружие Украине. Но египетские чиновники отмалчиваются и ведут себя уклончиво.

Египет сначала согласился не отправлять оружие в Россию, но теперь он сопротивляется просьбам американских чиновников отправить его на Украину, пишет The Wall Street Journal. Это мешает планам администрации Байдена.

По словам источников издания, изначально Египет планировал отправлять ракеты в Россию, но затем отказался от этой идеи под давлением США. Американские чиновники, в том числе министр обороны США, попросили Египет затем поставить оружие Украине. Но, по словам источников издания, египетские политики вели себя уклончиво, а официальные лица США ещё не раз поднимали этот вопрос.

В частности, США просили Египет поставить Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие. Официально Каир не сказал решительное «нет», но в частном порядке египетские политики сообщили, что Египет не планирует отправлять оружие.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента в общении с журналистами заявил, что Египет действует как партнёр, который стремится к справедливому и прочному миру на Украине. «Мы считаем эти разговоры с Египтом продуктивными. В ходе ряда дипломатических дискуссий Египет показал себя сильным партнёром США», — сказал он. Официальный представитель Совета национальной безопасности сказал: «Наше сотрудничество с Египтом по множеству вопросов, включая конфликт на Украине, является обширным и позитивным».

При этом нежелание Египта поставлять оружие представляет собой препятствие для Вашингтона в критический момент для Украины. Украинские силы пытаются прорвать хорошо укреплённые российские позиции. Вашингтон также пытается заручиться дипломатической и материальной поддержкой Украины и противодействовать влиянию Кремля на глобальном Юге. США уже сильно истощили свои арсеналы, чтобы обеспечить Украину артиллерией, отмечает автор статьи.

Египет пытался не принимать чью-либо сторону в украинском конфликте, поддерживая дружеские отношения с российским правительством, пишет издание. У президента страны тёплые личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, и в июле он принимал участие в саммите африканских лидеров в Санкт-Петербурге. Египет также покупает большую часть своей пшеницы в России, и Москва надеется увеличить эти продажи.

Из-за отказа Египта поставлять оружие Украине конгрессмены пытаются убедить администрацию Байдена не выделять ему $320 млн на военную помощь, чтобы сохранить давление на него по поводу прав человека. США ежегодно предоставляют Египту $1,3 млрд военной помощи, причём небольшая часть всегда обуславливается состоянием прав человека в стране.

В июле группа сенаторов-демократов написала письмо госсекретарю США, в котором призвала администрацию приостановить помощь Египту, чтобы призвать его освободить политзаключённых и прекратить пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. И 11 депутатов-демократов в четверг повторили этот призыв, пишет The Wall Street Journal.