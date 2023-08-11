Джеффри Сакс: Украина — это «европейский Афганистан», полностью разрушенный США

Западу абсолютно плевать на людские жертвы на Украине. В то время как ВПК США зарабатывает на продаже оружия, на Западе очень радуются тому, что умирать приходиться не им. Об этом заявил профессор Джеффри Сакс в интервью Youtube-каналу Dialogue works. По мнению американского учёного, США превратят Украину в «европейский Афганистан», который на протяжении 40 лет систематично подвергался разрушению, а Украину будут уничтожать до тех пор, пока украинцы не очнутся и не поймут, что их просто-напросто убивают.

Мы не знаем, чем это всё кончится, но, конечно же, к сожалению, на Украине проливается кровь, и это трагедия. Вероятно, речь идёт о сорока тысячах погибших. Я не знаю, верны эти оценки или нет. Но как видите, Западу совершенно нет дела до гибели людей на Украине. Он просто говорит: «На, возьми ещё оружия и иди вперёд, продолжай!»

И как бы ни было велико кровопролитие, точка зрения США такова: «это они погибают — не мы же погибаем, и это наше оружие, мы много его продаём, нашим компаниям это нравится». Так что это был блеф, своего рода игра на «слабо», и Россия показала, что способна выстоять, а у Запада нет плана, потому что он думал, что ему всё сойдёт с рук.

Возвращаясь к февралю 2014 года, идея заключалась в том, что мы создадим новое правительство и Украина присоединится к Западу. Вот и всё! Путин забрал Крым*, как и грозился. Вот так сюрприз! Потом был Минск (Минские соглашения. — ИноТВ.) — и снова сюрприз! Запад продолжает удивляться. Байден всё это время был там и играл в этом важную роль. Я думаю, что он просто очень плохой стратег и он вверг Украину в ужасную катастрофу.

С самого начала конфликта я сказал, что США собираются превратить Украину в «европейский Афганистан». Ведь США разрушали Афганистан 40 лет, уничтожали эту страну безжалостно, цинично, невежественно, жестоко — и они собираются сделать то же самое с Украиной, если только украинцы не проснутся и не скажут: «Боже, нас же так поубивают», а проснуться им следовало бы уже давным-давно.

Дата выхода в эфир 09 августа 2023 года.