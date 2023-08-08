Сегодня, когда конфликт на Украине приближается к своей катастрофической развязке, становится ясно, что виновные в разжигании этого пожара американские элиты не получат никакого наказания, так же как это было в случае с Ираком. Как пишет автор The American Conservative, можно даже предположить, что в 2024 году и в последующие годы будет доминировать тема «Кто потерял Украину», как в начале 1950-х разгорелись дебаты по вопросу «Кто потерял Китай». Однако американцам стоит понимать, что Украину можно было и не терять, поскольку она никогда не была их собственностью.

В июне издание Atlantic опубликовало заглавную статью Энн Эплбаум и Джеффри Голдберга, которые утверждают: «Будущее демократического мира зависит от того, сумеют ли вооружённые силы Украины сдвинуться с мёртвой точки в конфликте с Россией и обратить её в бегство, может быть, даже из Крыма».

12 июля ведущий рубрики в The New York Times Николас Кристоф проинформировал читателя: «Украинцы жертвуют собой ради нас. Это они оказывают нам услугу, изматывая российскую армию и уменьшая риск возникновения вооружённого конфликта в Европе, в котором погибали бы наши военнослужащие».

Журнал National Review написал об этом ещё мрачнее. 14 июля его старший редактор Джей Гордлингер просветил публику: «Националистов из наших рядов, равно как и всех остальных, должно воодушевлять то, что делают украинцы. Они сражаются за выживание своей нации, пытаясь отразить нападение гигантского соседа, который вновь старается их поработить».

Как пишет бывший советник по России и специальный представитель по международным делам в Госдепартаменте США Джеймс Карден, писатель Гор Видал шутил по этому поводу: У «людей, которых так часто и так яростно дезинформируют, нет никакой передышки». Но приведённые выше примеры — это попытка отдельных авторов вырвать украинский конфликт из контекста, вымарать запутанную историю этой страны и представить её в самом упрощённом виде, как борьбу добра со злом. Такая стратегия является попыткой ухода от содержательного разговора о том, как и почему Россия и Запад дошли до самого опасного после Карибского кризиса момента.

Как отмечает автор в материале для The American Conservative, это всё является проектом элиты, направленным на сужение параметров дозволенных размышлений о вооружённом конфликте на Украине. Он предназначен для того, чтобы целенаправленно приводить в беспорядок и упрощать представления американцев о происходящем на Украине и о причинах этих событий. Но в этом, похоже, и заключается весь смысл: закладывается фундамент того, что должно произойти, когда всем станет предельно ясно, что Украина потерпела поражение в этом конфликте.

Автор считает, что сегодня, когда конфликт на Украине приближается к своей катастрофической развязке, виновные в разжигании этого пожара не получат никакого наказания, так же как это было в случае с Ираком. Можно даже предположить, что в 2024 году и в последующие годы будет доминировать тема «Кто потерял Украину», как в начале 1950-х разгорелись дебаты по вопросу «Кто потерял Китай».

«Безусловно, трагедия заключается в том, что они не поймут одну простую истину. Украину можно было и не терять. Более того, на пользу всем пошло бы более полное понимание того, что она никогда не была нашей, чтобы её терять. Если бы был услышан совет нашего меньшинства, что лучший курс действий для выживания Украины — это нейтралитет, тех ужасных бедствий, которые переживает украинский народ, можно было бы избежать», — пишет автор материала.

Он отмечает, что в будущем году голосующая часть американского населения получит возможность подать сигнал администрации о своём отношении к украинскому конфликту. Находящимся сегодня у власти либеральным и прогрессивным ястребам, которые на протяжении долгих лет не только давали чудовищные и безответственные советы украинским лидерам, но и регулярно обманывали американский народ о грозящей ему опасности, есть альтернативы, пусть и далёкие от совершенства. Поэтому необходимо помнить, что на избирательном участке очень важно сделать выбор между конфликтом и миром. И нельзя доверять его тем, чьи ошибки довели до необходимости делать такой выбор.