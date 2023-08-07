WSJ: совместный российско-китайский морской патруль — это предупреждение для США

Корабли КНР и России всё чаще появляются в совместных операциях у берегов США, в частности, у побережья Аляски. По мнению военных США, они не представляют угрозы для безопасности страны, но The Wall Street Journal считает их проявлением всё более тесного союза между Россией и Китаем, который бросает вызов США и об опасности которого американские элиты говорят недостаточно.

Корабли Китая и России провели совместную патрульную операцию у берегов Алеутских островов. The Wall Street Journal советует тем американцам, которые «думают, что следующая крупная война не затронет американскую территорию», обратить на эту новость внимание. По информации официальных органов США, в патруле приняло участие 11 кораблей и это была самая крупная подобная акция, предыдущий совместный патруль в сентябре 2022 года был значительно скромнее. Американская газета отмечает, что «совместное патрулирование означает, что сотрудничество между двумя странами распространяется и на военные операции, помимо помощи Пекина Москве на Украине».

Ответом США на военный патруль КНР и России стала отправка четырёх эсминцев и самолёта-разведчика для наблюдения за действиями кораблей. The Wall Street Journal констатирует более оперативную реакцию военного ведомства США, чем в сентябре 2022 года. Запоздалая реакция со стороны США осенью прошлого года вызвала критику со стороны сенатора от Аляски Дэна Салливана.

Представители американского военного командования не считают китайско-российский патруль военной угрозой в настоящем, но отмечают, что он имеет потенциал стать таковой в будущем. «В новую эру соперничества великих держав Россия, Китай и Иран выстраивают ось, чтобы бросить вызов мощи США», поэтому «военно-морской патруль лучше всего понимать как предупреждение о том, что территория США не находится в безопасности», — пишет The Wall Street Journal. По мнению американской газеты, мир становится всё более опасным, а «самодовольный политический класс США не информирует общественность о растущих угрозах».