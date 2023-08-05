CGTN: миру нужен новый глобальный порядок, а не подчинение правилам Запада

Никто не будет отрицать, что на мировой арене должны существовать общие правила — однако все страны мира не обязаны подчиняться тому, что диктует Запад, лишая их права голоса. Вместо этого нужно сообща создать новый глобальный порядок, основанный на правилах справедливого представительства, заявил в интервью CGTN аналитик и бизнесмен Чандран Наир, основатель и генеральный директор исследовательского центра Global Institute For Tomorrow в Гонконге.

ЧАНДРАН НАИР, основатель и гендиректор Global Institute for Tomorrow: Никто не будет отрицать сейчас, что нам нужны правила. Мы все готовы согласиться с тем, что полная свобода для каждого, при которой любая страна в глобализированном мире может делать всё, что угодно, — это была бы не лучшая формула. Так что нам необходимы правила.



То, о чём сейчас ведутся споры, — это абстрактное понятие основанного на правилах «мирового порядка». Который, по сути, является порядком, основанным на правилах Запада, и где другие, по-видимому, не могут иметь равного права голоса. И это так обыгрывается, к сожалению, даже западными СМИ и журналистами — которые должны были бы лучше знать, поскольку они пишут о глобализации и делали это уже в течение 20-30 лет, а также экономистами — очевидно, как единственно возможное правило.



Я думаю, что весь остальной мир говорит: мы тоже хотим правил! Но мы хотим при этом, чтобы эти правила действовали пропорционально нашему мнению, нашему присутствию на мировой арене и нашей численности. Так что речь идёт не о том, чтобы всё отвергать, а о новых правилах.



К ним относятся, например, правила, которые не позволят американцам и европейцам использовать в качестве оружия большую выгоду от того, что доллар США — резервная мировая валюта. Есть также много других правил в сфере торговли и так далее.



Так что да, это действительно один из самых важных существующих расчётов, который необходимо учитывать, — что эти правила должны иметь такую базу, которую одобряет большинство людей в мире. А не основываться на том, что лишь некоторые вправе заявить: вот вам правила, и вы все будете им подчиняться.



Дата выхода в эфир 04 августа 2023 года.