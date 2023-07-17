SCMP: на пути к «веку Азии» — валютная система стран БРИКС может стать альтернативой доллару

В то время как на фоне нестабильной политической обстановки всё больше стран беспокоятся о положении доллара, страны БРИКС вновь заговорили о создании новой альтернативной валютной системы. По мнению экспертов из South China Morning Post, такая валютная система может лечь в основу создания многополярного мира и и уже сейчас заинтересовала многие страны.

В ближайшее время экономику стран Азии ожидает резкий подъём: по прогнозам Международного валютного фонда в этом году на Китай и Индию придётся половина мирового экономического роста, а через несколько десятилетий экономика этих стран превзойдёт американскую. Как пишут на страницах South China Morning Post эксперты по вопросам международных отношений и экономики, мир активно движется к многополярной системе и «веку Азии».

Неудивительно, что в связи с этим растёт и обеспокоенность США — новые азиатские экономические державы в составе БРИКС вполне могут бросить вызов американскому порядку.

Однако, как отмечает издание SCMP, в самом начале своего существования БРИКС (межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) значительно уступал странам «Большой семёрки» в экономических масштабах. С тех пор мировая экономика пережила много событий, которые испытывали её на прочность: например, мировой финансовый кризис 2007—2008 годов, выход Великобритании из ЕС или резкий экономический спад на фоне пандемии COVID-19. Но в настоящее время, по данным экспертов SCMP, нельзя не признать экономический потенциал БРИКС: сейчас вклад этих пяти стран в мировой валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности больше, чем у «Большой семёрки».

В основе этого союза, основанного в 2006 году, лежит экономическое сотрудничество. В 2010 году в его рамках был запущен механизм межбанковского сотрудничества, призванный облегчить трансграничные операции между банками стран БРИКС в национальных валютах, а ещё через несколько лет было одобрено ускорение процесса стимулирования использования национальных валют. Таким образом, главной целью союза было и остаётся тесное взаимодействие в целях расширения валютного сотрудничества.

Именно стремительное развитие экономики стран БРИКС и объясняет напряжённость современных экономических держав и участившиеся разговоры о «дедолларизации». Так, интернационализация китайского юаня продвигается вперёд по мере поиска другими странами альтернативы доллару, а Индия начала разрешать своим торговым партнёрам осуществлять расчёты с использованием рупии. В настоящее время торговлю в рупиях уже ведут по меньшей мере 18 стран. Кроме того, Китай имеет соглашения с Бразилией, Индией и Россией о ведении торговли в их национальных валютах.

Как утверждают эксперты SCMP, по мере того, как Россия, Китай и Индия разрабатывают собственные платёжные системы для упрощения трансграничных операций, есть надежда, что БРИКС может стать хорошей платформой для запуска новой глобальной мультивалютной системы.

Среди причин, придающих импульс созданию такой системы, называются также конфликт России и Украины, санкции Запада и недавний кризис, связанный с потолком госдолга США, — всё это вызывает опасения других стран по поводу долговых обязательств, в которых доминирует доллар.

Однако, как заявляет SCMP, учитывая сложную политическую обстановку и экономическую асимметрию между странами — участницами БРИКС, запустить единую валюту в ближайшее время будет сложно. Ясно одно: в современных условиях такая система может быть выгодна и многим другим странам, стремящимся не зависеть от доллара. Идея альтернативной валютной системы откроет новые пути к более сбалансированному и устойчивому экономическому росту, а также станет важной вехой на пути к «веку Азии».