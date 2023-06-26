Bloomberg: использование юаня достигло рекорда в Аргентине на фоне дефицита долларов в стране

Всё больше компаний, работающих в Аргентине, переходят на торговлю в юанях на фоне дефицита долларов в стране, сообщает Bloomberg. В этой ситуации использование юаня в южноамериканской стране достигло рекордных объёмов.

В Аргентине стало настолько трудно найти американские доллары, что американский гигант по производству бытовой техники Whirlpool Corporation рассматривает возможность платы китайскими юанями за импорт деталей для нового завода. И как отмечает Bloomberg, компания в этом не одинока.

Хотя эта тенденция свидетельствует о тяжёлом финансовом положении Аргентины, она также указывает и на амбиции Китая в отношении юаня.

«У центрального банка нет долларов, поэтому ему нужна экстренная помощь, которую предлагает Китай. Для Аргентины валютные связи с Китаем — чрезвычайная ситуация, а для Китая — это рычаг, чтобы воспользоваться геополитической возможностью», — отмечает аргентинский экономист Марсело Элизондо.

Господство доллара в мировой торговле ослабевает, особенно в развивающихся странах. Это прежде всего связано с соперничеством между США и Китаем, а также с попытками Запада экономически изолировать Россию при помощи санкций. Соседняя Бразилия, например, тоже намерена чаще использовать юани по политическому решению президента Луиса Инасиу Лула да Силвы искать альтернативы доллару.

Однако в Аргентине во многом юань представляет собой быстрое, краткосрочное решение для поддержания конвейеров в рабочем состоянии. Долларовые резервы Центрального банка Аргентины находятся на самом низком уровне с 2016 года. При этом недавно Китай разрешил Аргентине использовать более половины валютного свопа на сумму $18 млрд для поддержки торговли стран друг с другом. Между государствами действует двустороннее соглашение о свопах с 2009 года, которое было задумано как своего рода страховой полис для укрепления иностранных резервов во время кризисов ликвидности. Эксперты называют использование валютного свопа «единственным оставшимся вариантам» Буэнос-Айреса.

По данным таможенного агентства Аргентины, более 500 компаний страны, в том числе производители электроники, автозапчастей и текстиля, а также нефтяные и горнодобывающие компании, стремятся оплачивать импорт в юанях.

По данным центрального банка, чиновники разрешили импортные платежи в китайской валюте на сумму, эквивалентную $2,9 млрд. За первые 10 дней июня объём сделок с юанем на валютном рынке Аргентины составил около $285 млн, что вдвое больше, чем за весь май. Кроме того, доля сделок с юанями на валютном рынке Аргентины недавно достигла ежедневного рекорда — 28% — по сравнению с 5% в мае.

И Whirlpool входит в число компаний, которые сейчас рассматривают возможность использования юаня вместо доллара. В прошлом году компания инвестировала $52 млн в свой завод для производства стиральных машин и другой продукции, однако сейчас для обеспечения стабильных поставок там стремятся перейти на юани.

«В какие-то моменты нам приходилось останавливать завод, а это не очень хорошо для бизнеса, производительности и качества, — отметил в интервью агентству президент компании Хуан Карлос Пуэнте. — Мы работаем над тем, как мы можем использовать это новое направление потоков, чтобы иметь возможность продолжать импортировать материалы».