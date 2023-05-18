France 24: протестующие аргентинцы требуют от правительства прекратить рост инфляции

В Аргентине рабочие и социальные ассоциации вышли на улицы с критикой экономической политики властей и требованием помочь стремительно беднеющему населению, передаёт France 24. Как отмечает телеканал, инфляция в стране достигла рекордных за 30 лет показателей и грозит перерасти в гиперинфляцию.

На фоне рекордной за последние 30 лет инфляции жители Аргентины протестуют против экономической политики правительства. Демонстранты из различных рабочих и социальных ассоциаций на 24 часа расположились лагерем перед домом правительства, требуя больше помощи для тех, кто с трудом сводит концы с концами.

ЭДУАРДО БЕЛЛИВОНИ, лидер партии «Рабочий полюс»: Мы разбили здесь лагерь с требованием обеспечить базовые вещи: работу, здравоохранение, образование. Как я только что сказал, прекратить рост инфляции — обязанность правительств. Если они не могут, то должны уйти.

В апреле уровень инфляции по стране в сравнении с прошлым годом достиг 109 процентов. Такого максимума здесь не видели с начала 1990-х. Стремительно растущие цены вызвали опасения в возвращении гиперинфляции, которая ударила по Аргентине 30 лет назад.

НАУЭЛЬ ОРЕЛЛАНА, член социалистической рабочей партии: Невозможно купить мясо, курицу… Пятнадцать дней назад за доллар в Аргентине давали до 500 песо. С такой инфляцией днём мы могли купить только половину того, что могли купить утром. Ситуация критическая.

В понедельник в попытке стабилизировать безудержную инфляцию Центробанк Аргентины повысил ключевую процентную ставку на 6 процентных пунктов до 97 процентов. Кроме того, правительство установило потолок цен на некоторые продукты питания и другие товары. Аргентина также осуществляет ряд шагов в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, чтобы выполнить условия для кредитной сделки в объёме 44 миллиардов долларов. Такие шаги оказались крайне непопулярными среди населения.

Дата выхода в эфир 18 мая 2023 года.