Redacted: «Домино начинает падать, ребята!» — Россия и Китай одержали очередную победу над долларом
Дата выхода в эфир 29 мая 2023 года.
Китай призывает стороны украинского конфликта избегать действий, которые могут нести угрозу ядерным объектам, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
На 85-м году жизни скончался первый директор Высшей школы тренеров Вячеслав Варюшин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил ему, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО.
«Галатасарай» победил «Анкарагюджю» в матче 36-го тура чемпионата Турции по футболу.
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Китай выступает за то, чтобы Москва и Киев как можно скорее возобновили мирные переговоры, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что предложенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси меры, направленные на обеспечение безопасности Запорожской атомной станции, и так исполняются Россией.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с ЧП с обрушением трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону.
Американская компания Johnson & Johnson (J&J) продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue.
Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова назвали виды спорта, в которых хотели бы попробовать себя.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с командиром полка и командирами батальонов самообороны, они обсудили предложения по продолжению боевого сплачивания и их оснащение.
Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что в штабе команды не планируется изменений.
Российский постпред при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия будет предельно жёстко отвечать на возможные атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) со стороны Вооружённых сил Украины.
Администрация США не одобряет диверсии украинских боевиков внутри России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович заявил журналистам, что армейцы не будут создавать партнёрскую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос».
На Украине в Харьковской области произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
Пять человек, причастных к трём пиратским стриминговым компаниям, были приговорены в общей сложности к 30 годам и семи месяцам тюремного заключения.
Около 200 демонстрантов перед посольством Германии в Белграде провели акцию протеста против поддержки, оказанной Косово. Участники митинга заблокировали дорогу и провели демонстрации перед другими посольствами стран — членов НАТО.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация следит за тем, чтобы ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Мозамбик с официальным визитом.
Договорённости администрации США с конгрессом о потолке госдолга не скажутся на выделении дополнительных средств на помощь Украине, заявил Белый дом.
На Украине в одном из районов Киева произошёл пожар, сообщило издание Klymenko Time.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что России нужна альтернатива в случае недопуска к Олимпиаде.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с обеспечением ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в данный момент остаётся «крайне хрупкой и опасной» из-за риска боевых действий.
Следственный комитет России расследует новые обстрелы украинскими войсками села Таволжанка и пункта временного размещения в Белгородской области.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Севильей».
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* и иные террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Жительница Ростова-на-Дону рассказала о том, как на территории спортивной школы обрушилась трибуна. По её словам, это произошло во время внезапно начавшегося шторма.
Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян рассказал о восстановлении нападающего Луки Джорджевича.
США в среду, 31 мая, объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $300 млн.
Украинские военные ствольной артиллерией обстреляли пункт временного размещения, в котором находились мирные жители Белгородской области. Погиб охранник учреждения, два человека ранены, они находятся в тяжёлом состоянии.
Первая ракетка России Даниил Медведев после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису заявил, что рад завершению грунтового сезона.
В мае на газопроводе «Голубой поток» прошли плановые профилактические работы.
В Удмуртии выполнили более 32% от заявленного объёма работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Главинвестстрой Татарстана проводит тендер на выполнение капремонта шести зданий, находящихся в ведении регионального Минздрава. Начальная цена договора превышает 500 млн рублей.
Нападающий ХК ЦСКА Константин Окулов заявил, что в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.
В Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
Вооружённые силы Украины выпустили шесть снарядов натовского калибра по Кировскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
В Курганской области рассказали о погоде в ближайшие несколько дней.
Палата представителей конгресса США в среду, 31 мая, проведёт дебаты по законопроекту о госдолге страны, подготовленному в рамках соглашения спикера палаты Кевина Маккарти и президента страны Джо Байдена.
Удорожание электричества для населения на Украине необходимо для выживания энергосистемы страны, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
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Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова рассказали, как для них изменился подход к тренировкам после перехода в группу Этери Тутберидзе.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все находящиеся в регионе промышленные предприятия должны быть запущены к концу 2025 года.
Четыре человека почувствовали недомогание после посещения бассейна в фитнес-клубе на северо-востоке Москвы, по данному факту организована проверка.
В Ломоносовском районе Ленинградской области проведут капитальный ремонт дороги Аннино — Разбегаево.
По данным Челябинского гидрометцентра, до 2 июня в области сохранится аномальная жара. Местами температура воздуха будет повышаться до +36 °С и выше.
Кондитер, основатель и шеф-кондитер Rosemarycake Марина Романова рассказала о вредных сладостях. Наиболее опасным ингредиентом она назвала рафинированный сахар.