Redacted: «Домино начинает падать, ребята!» — Россия и Китай одержали очередную победу над долларом

Всё больше стран отказываются от доллара в пользу юаня. Две крупнейшие экономики Латинской Америки переходят на расчёты в юанях с Китаем. Американская валюта теряет свою былую привлекательность в качестве резервной валюты — достаточно посмотреть на скандальную историю с потолком госдолга. Ведущий Redacted Клейтон Моррис уверен, это лишь начало настоящей экономической третьей мировой войны. Причём США и страны Запада ведут в ней недальновидную политику, принимая санкции, которые в конечном итоге вредят простым европейцам.

Да, альянс Китая и России одержал очередную победу на фоне ослабления американского доллара. На встрече стран БРИКС больше государств приняли решение отказаться от доллара США. Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия — все эти страны теперь отходят от доллара в расчётах по транзакциям. Вместо этого они воспользуются китайским юанем.

О, я не включил в список одну небольшую страну. Ирак. Да, долбаный Ирак. Вы только подумайте, они что, нас больше не любят? Ведь мы же вторглись в эту страну! Мы вторглись на вашу территорию, мы убили миллион невинных людей, ваших граждан, а теперь вы отказываетесь от американского доллара?! Да как вы смеете?!

ВЕДУЩАЯ WION: Страны по всему миру отказываются от американского доллара. Сегодня мы расскажем вам, как это происходит в Западной Азии. Ирак стал последней страной, которая решила отказаться от доллара США. Иракцам теперь запрещено иметь дело с американскими долларами.

И на той же неделе, когда Ирак заявил: «Эй, мы покончили с долларом США», Соединённые Штаты объявили о начале строительства новой военной базы… В Ираке. В богатой нефтью части Ирака. Нет, ну такое просто придумать невозможно. Откажитесь от нашего доллара, и мы построим долбаную военную базу на ваших нефтяных месторождениях!

Тем временем Аргентина и Бразилия, две крупнейшие экономики Латинской Америки, переходят к более активному использованию китайского юаня в своей торговле с Китаем. Это серьёзный поворот.

ВЕДУЩАЯ WION: Похоже, Китай объявил войну доллару. Пекин заключает сделки, укрепляет торговые связи и предлагает партнёрам перейти на юань для оплаты счетов. Вначале на изменения пошла Бразилия, теперь к этому клубу присоединилась Аргентина. Аргентина будет использовать юань в торговле с Китаем, и они собираются начать в этом месяце.

Домино начинает падать, ребята! Есть целый ряд причин, по которым Аргентина и Бразилия переходят к юаню. Во-первых, Китай является крупным торговым партнёром этих стран. Обеих стран. В 2022 году Китай стал вторым крупнейшим торговым партнёром Аргентины. А в случае с Бразилией — главным торговым партнёром. Во-вторых, юань стали более широко принимать во всём мире.

И, в-третьих, американский доллар становится всё менее привлекательным в качестве резервной валюты. Всё, что требуется, — это обратить внимание на драму с потолком госдолга последние несколько недель. Тогда вы узнаете, что доллар США был мировой резервной валютой со времён Второй мировой войны. Но огромный торговый дефицит США, огромный государственный долг США — и мы вам об этом рассказывали — всё это существенные факторы в этом падении.

Но готовится что-то более масштабное. Экономическая третья мировая война, подобной которой мы ещё не видели. Вообще никогда! С таким размахом, когда на кону так много. Видите ли, ещё в марте 2022 года основные СМИ проигнорировали важнейший шаг Путина. В своей стране он сделал серьёзное заявление, а на Западе никто об этом не рассказал. Он запустил план, который разрабатывался более 10 лет. Он сказал своему народу скупать золото и серебро, скупать ценные металлы.

И уж они не подкачали. Килограммами! Они скупили рекордные объёмы золота. Путин развязал такую экономическую атаку, каких мы ещё не видели. Но произошла она не на поле боя, а в банках. Вашингтон сладко спал, когда это происходило, и они этого просто не ожидали. Что же сделал Путин? Он сделал заявление, что Россия поменяла государственные законы. Теперь для российских граждан гораздо более привлекательной стала покупка как можно большего количества золота и серебра для своих семей.

У банков появился дефицит ценных металлов, в России образовалась их нехватка. Серебро тоже было распродано. Этот шаг был спланирован для снижения и в конечном итоге устранения зависимости от доллара США как резервной валюты, используемой в России. Перешли к этому правилу, потому что оно привязано к таким товарам, как золото, серебро, нефть и другие ценные товары. Они укрепили отношения со странами БРИКС — Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. США дали отпор, приняв, как они считали, зубодробительные санкции. Но они имели неприятные последствия, потому что у России есть вещи, которые люди вообще-то хотят покупать. А именно нефть и природный газ.

На этой неделе мы узнали, что экспорт нефти и газа в Китай теперь резко вырос. А это значит, что необходимость России отправлять газ в Европу быстро сходит на нет. Россия заменила всю свою европейскую продукцию, которая раньше поступала по трубопроводу «Северный поток» в Германию, заменив её на Китай и другие страны БРИКС.

И на той же неделе, когда мы получили эту информацию, Германия официально вступила в рецессию. Крупнейшая экономика Европы только что наделала в штаны.

ОЛИВЕР КРУК, ведущий Bloomberg News: В конечном итоге всё зависело от потребителя. Потребитель тратит меньше на товары, меньше на продукты питания и напитки, тратит меньше на мебель, на обувь, машины — назовите что угодно. Потребитель тратит меньше по всем направлениям.

Интересно, почему же они стали тратить меньше?! Потому что они не могут позволить себе что-либо покупать. Выяснилось, что, если взорвать трубопровод, это будет иметь последствия в реальном мире. Людям надо думать, как обогреть свой дом, если у них нет на это денег. И вот главный вопрос, который следует задать сейчас на Западе: как долго США и страны Запада ещё будут продолжать эту финансовую шараду?



Дата выхода в эфир 29 мая 2023 года.