Обозреватель AC: заморозка валютных резервов России ускорила упадок доллара
По всему миру государства осознали, что хранение резервов и активов в долларах США сопряжено с серьёзными рисками, и начали искать альтернативы. Вскоре пошли разговоры о создании валюты БРИКС.
«Ведь почему другие страны должны посылать ценные товары и услуги в Соединённые Штаты и другие западные страны в обмен на то, что в конечном итоге равноценно бесполезной бумаге?» — задаётся вопросом автор.
Реальность такова, что долларовая система США действует до тех пор, пока другие страны подыгрывают Вашингтону. Почему они подыгрывают? До недавнего времени они подыгрывали в основном потому, что им это было выгодно. В 1990-х и 2000-х годах развивающиеся страны во главе с Китаем использовали долларовую систему США для построения своих экономик. Они понимали, что, продавая промышленные товары в Соединённые Штаты и другие западные страны, они могли бы быстро развиться, и в рамках «акта классического меркантилизма» они этим воспользовались.
Тем не менее это никогда не было перманентным соглашением. Как только эти страны подняли свои экономики из праха, они неминуемо должны были отвернуться от этой системы — постепенно или внезапно. Тот факт, что западные лидеры не осознавали, какая велась тогда игра, свидетельствует о том, насколько странным периодом в истории были 1990-е и 2000-е годы.
Глобальная торговая система, игравшая доминирующую роль в 1990-х и 2000-х годах, в значительной степени уже перестала функционировать.
«Означает ли это надвигающийся крах доллара США? Возможно, нет», — пишет автор.
Заморозка российских валютных резервов значительно ускорила этот процесс, но она не означает «неминуемого апокалипсиса», отмечается в статье.
Это означает, что западным странам необходимо немедленно привести свой дом в порядок, убеждён автор. Они больше не могут полагаться на крупный торговый дефицит с развивающимися странами. Если же они продолжат так поступать, то могут однажды проснуться и обнаружить, что товары больше не доступны по разумным ценам и что нет никакой возможности производить их самостоятельно.
«Наш единственный вариант — заново отстраиваться. Мы должны признать, что мир меняется и что Запад больше не контролирует глобальную экономическую ситуацию. Истинный контроль у нас есть только над нашими внутренними делами. Однако вместо того, чтобы пытаться восстановить наши производственные базы, мы гонимся за зелёными мечтами и насыщаемся славой, которая давно миновала», — подытоживает свою статью для The American Conservative экономист Филип Пилкингтон.
Ссылки по теме
-
Focus: не изгой, а ролевая модель — российская экономика оказалась не так уязвима, как полагал Запад
-
19FortyFive: провальная внешняя политика Байдена ускорила неизбежный упадок гегемонии США
-
Геополитическая ударная волна, к которой мир не готов — Daily Reckoning о создании БРИКС единой валюты
-
Bloomberg: в мире назревает протест против гегемонии доллара