Обозреватель AC: заморозка валютных резервов России ускорила упадок доллара

США и их союзники, заморозив валютные резервы России, ускорили процесс упадка доллара, пишет в своей статье для The American Conservative ирландский экономист Филип Пилкингтон. Как поясняет автор, это отнюдь не означает, что американскую валюту ждёт «неминуемый апокалипсис», но гегемония доллара будет ослабевать ближайшие 10-20 лет, пока он не станет всего лишь одной из многих мировых торговых валют.

В феврале 2022 года в ответ на ввод российских войск на Украину США вместе со своими союзниками заморозили российские валютные резервы, тем самым американское правительство запустило цепную реакцию, которая в конечном итоге может положить конец господству доллара в мировой экономике, пишет в своей статье для The American Conservative ирландский экономист Филип Пилкингтон.



Соединённые Штаты тогда отправили остальному миру сигнал о том, что резервы в американской валюте, которая до этого считались такой же ценной, как золото, безопасны только до тех пор, пока внешняя политика их страны не вызывает неодобрения со стороны Вашингтона.



По всему миру государства осознали, что хранение резервов и активов в долларах США сопряжено с серьёзными рисками, и начали искать альтернативы. Вскоре пошли разговоры о создании валюты БРИКС.



Заявления об упадке доллара сейчас звучат настолько громко, что игнорировать их уже невозможно. Министр финансов США Джанет Йеллен признала это, заявив, что следует ожидать постепенного снижения доли доллара в мировых резервах.



«Ведь почему другие страны должны посылать ценные товары и услуги в Соединённые Штаты и другие западные страны в обмен на то, что в конечном итоге равноценно бесполезной бумаге?» — задаётся вопросом автор.



Реальность такова, что долларовая система США действует до тех пор, пока другие страны подыгрывают Вашингтону. Почему они подыгрывают? До недавнего времени они подыгрывали в основном потому, что им это было выгодно. В 1990-х и 2000-х годах развивающиеся страны во главе с Китаем использовали долларовую систему США для построения своих экономик. Они понимали, что, продавая промышленные товары в Соединённые Штаты и другие западные страны, они могли бы быстро развиться, и в рамках «акта классического меркантилизма» они этим воспользовались.



Тем не менее это никогда не было перманентным соглашением. Как только эти страны подняли свои экономики из праха, они неминуемо должны были отвернуться от этой системы — постепенно или внезапно. Тот факт, что западные лидеры не осознавали, какая велась тогда игра, свидетельствует о том, насколько странным периодом в истории были 1990-е и 2000-е годы.



После финансового кризиса 2008 года гегемония американского доллара существовала в своего рода подвешенном состоянии. В 2010-х китайцы перестали полагаться на огромный профицит торгового баланса КНР для поддержки своей экономики, вместо этого они переключились на внутренние инвестиции. После карантинных мер 2020 года Китай, вероятно, в ответ на протекционистскую риторику администрации Трампа перенаправил свою торговлю с Соединённых Штатов на развивающиеся страны.



Глобальная торговая система, игравшая доминирующую роль в 1990-х и 2000-х годах, в значительной степени уже перестала функционировать.



«Означает ли это надвигающийся крах доллара США? Возможно, нет», — пишет автор.



Заморозка российских валютных резервов значительно ускорила этот процесс, но она не означает «неминуемого апокалипсиса», отмечается в статье.



Гегемония доллара США, вероятно, будет постепенно ослабевать в течение следующих десяти или двадцати лет, считает Пилкингтон. Другие страны будут наощупь, как в плохо освещённой комнате, пытаться понять, что работает, а что нет. В конце концов будет достигнуто новое равновесие, при котором доллар США станет одной из многих мировых торговых валют.



Это означает, что западным странам необходимо немедленно привести свой дом в порядок, убеждён автор. Они больше не могут полагаться на крупный торговый дефицит с развивающимися странами. Если же они продолжат так поступать, то могут однажды проснуться и обнаружить, что товары больше не доступны по разумным ценам и что нет никакой возможности производить их самостоятельно.



«Наш единственный вариант — заново отстраиваться. Мы должны признать, что мир меняется и что Запад больше не контролирует глобальную экономическую ситуацию. Истинный контроль у нас есть только над нашими внутренними делами. Однако вместо того, чтобы пытаться восстановить наши производственные базы, мы гонимся за зелёными мечтами и насыщаемся славой, которая давно миновала», — подытоживает свою статью для The American Conservative экономист Филип Пилкингтон.