Bloomberg: в мире назревает протест против гегемонии доллара

Cанкции Вашингтона против Москвы для многих стран мира стали напоминанием об их собственной зависимости от доллара. Как пишет Bloomberg, США всё чаще используют свою валюту для ведения геополитических битв, однако сегодня они рискуют не только подорвать господствующее положение доллара на мировых рынках, но и лишиться влияния на мировой арене.

В попытке обойти доллар Бразилия и Китай недавно заключили соглашение о расчётах в местных валютах. В апреле Индия и Малайзия подписали соглашение об увеличении использования рупии в трансграничных сделках. Даже давний союзник США Франция и та начала проводить операции в юанях. Как пишет Bloomberg, валютные эксперты опасаются стать Кассандрой, поскольку за последнее столетие уже не раз предсказывали доллару скорую кончину, однако, наблюдая за этой внезапной волной соглашений по обходу доллара, они обнаруживают небольшие, но прежде не виданные отличия.

Как продолжают авторы материала, причины, почему многие лидеры идут на эти меры, сходятся. Многие сетуют, что доллар используется для продвижения внешнеполитических приоритетов Америки и наказания тех, кто ей противостоит. Ярче всего это проявилось в России. Администрация Байдена ввела санкции, заморозила золотовалютные резервы Москвы на сотни миллиардов долларов и по согласованию с западными союзниками практически выдавила страну из мировой банковской системы. Для остальной части мира это стало суровым напоминанием об их собственной зависимости от доллара — какого бы мнения об украинском конфликте они ни придерживались.

И это дилемма для вашингтонских чиновников: всё сильнее опираясь на доллар в своих геополитических битвах, они рискуют не только подорвать его господствующее положение на мировых рынках, но и лишиться влияния на мировой арене. По словам Дэниела Макдауэлла, автора книги «Скидываем баксы: финансовые санкции США и международное отторжение к доллару», ради долгосрочной эффективности санкций лучше ограничиться одними угрозами, не применяя их в действительности.

«Рациональные игроки понимают, что в будущем сами могут оказаться в такой ситуации, и готовятся к этому. И это действительно делает ваши угрозы, принуждения, сдерживающие угрозы менее эффективными, — говорит Макдауэлл, директор бакалавриата на факультете политологии Сиракузского университета. — Может, нынешние изменения и незначительные, и доллар с престола не свергнут, но они всё равно важны, потому что могут ослабить американскую экономическая мощь».

Авторы статьи уверены, что во многом отход от доллара организован Китаем. Си Цзиньпин крепит роль юаня в мировой финансовой системе, и его правительство сделало расширение его использования за рубежом одним из приоритетов, но большая часть этих усилий обходится без участия Пекина. Индия и Малайзия в апреле объявили о новом механизме двусторонней торговли в рупиях. Администрация Нарендры Моди не поддержала санкционную кампанию США против России, и это вписывается в её стремление обойти доллар — как минимум в некоторых международных сделках. Месяц спустя Ассоциация государств Юго-Восточной Азии согласилась активизировать использование местных валют в региональной торговле и инвестициях. А всего несколько недель назад Южная Корея и Индонезия подписали соглашение о прямом обмене вон и рупий.

В ходе апрельского визита в Шанхай господство доллара раскритиковал президент Бразилии. С трибуны в окружении флагов стран БРИКС он призвал крупнейшие развивающиеся экономики мира придумать альтернативу доллару во внешней торговле и риторически спросил: «Кто решил, что доллар должен оставаться торговой валютой даже после отмены золотого паритета?»

Это была отсылка к началу 1970-х, когда рассыпалась послевоенная Бреттон-Вудская система, сделавшая доллар центром мировых финансов. Однако даже расторжение этого соглашения никак не повлияло на господствующую роль доллара. Он и по сей день служит главной резервной валютой мира. Это повышает спрос на облигации США и позволяет стране поддерживать её огромный торговый и бюджетный дефицит.

Стержневая роль валюты в глобальной платёжной системе также позволяет Америке оказывать ни с чем не сравнимое влияние на экономическую судьбу других стран. По последним данным Банка международных расчётов, около 88% всех мировых операций с иностранной валютой осуществляется в долларах. Поскольку для обработки трансграничных долларовых потоков банкам приходится заводить счета в Федеральной резервной системе, они также подвержены санкциям США.

Хотя финансовая кара для России — пример самый свежий и наиболее показательный, — как демократы, так и республиканцы за последние годы успешно применяли санкции против других стран — Ливии, Сирии, Ирана и Венесуэлы.

Согласно недавнему отчёту Центра экономических и политических исследований, администрация Байдена вносит в чёрный список Управления по контролю за иностранными активами в среднем по 1151 новому лицу в год. Для сравнения, у администрации Трампа этот показатель составлял 975, а в первый срок Обамы — 544.

«Господство доллара раздражает страны по всему миру вот уже несколько десятилетий, — сказал руководитель отдела глобальных вопросов консалтинговой компании Control Risks Джонатан Вуд. — Ещё более агрессивные и масштабные санкции США за последние годы лишь усугубили этот дискомфорт. К тому же это совпало по времени с требованием перераспределить глобальную власть со стороны основных развивающихся рынков».

Представитель министерства финансов сослался на апрельский комментарий министра финансов Джанет Йеллен, когда она признала, что «при использовании финансовых санкций, связанных с ролью доллара, есть риск, что со временем это может подорвать его гегемонию».

При этом она отметила, что доллар используется в качестве мировой валюты ещё и потому, что другим странам «непросто найти альтернативу с такими же свойствами».

Обозреватели рынка с этим согласны. Хотя всё больше стран стремятся ослабить свою зависимость от доллара, едва ли в ближайшее время его господство в мировой торговле и финансах окажется под угрозой. Пока ничто не предвещает, что найдётся другая валюта, которая обеспечит тот же уровень стабильности, ликвидности и безопасности, говорят они. Более того, подавляющее большинство союзников США из стран с развитой экономикой, на чью долю приходится более 50% мирового ВВП, не торопятся отказываться от доллара.

Однако, заключают авторы статьи, барабанная дробь дедолларизации в развивающихся странах не ослабевает. Пакистан намерен расплачиваться за российскую нефть в юанях, а в начале года Объединённые Арабские Эмираты заявили, что ведут переговоры с Индией о наращивании нефтяной торговли в рупиях. Ранее на этой неделе министры иностранных дел группы БРИКС обсудили, как блоку упрочить своё глобальное влияние — включая перспективы создания общей валюты.

«Вне всяких сомнений, дедолларизация ускоряется и будет продолжаться ещё долгие годы, — сказал глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан. — США осознанно решили причинять долларом боль, и у этого решения наверняка будут долгосрочные последствия».