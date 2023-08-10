Риттер: кончились ресурсы, люди и техника — украинское контрнаступление вот-вот захлебнётся

Хотя украинцы изо всех сил пытаются добиться хоть каких-то успехов в рамках своего контрнаступления, его провал, похоже, уже неотвратим, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Как отметил Риттер, российские войска, в свою очередь, уже переходят в собственное наступление на отдельных участках фронта — и идёт оно значительно быстрее украинского.

А что там с весенне-летним наступлением? Идея о том, что Украина двинется на восток, умерла. Но умерло ли летнее наступление? Смогли ли украинские войска хотя бы приблизиться к первой из трёх оборонительных линий, возведённых российскими военными на востоке Украины?



СКОТТ РИТТЕР, бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США: Контрнаступление стопорится и терпит крах, и украинцы, к сожалению, продолжают погибать. И изменить такой исход не поможет уже ничего, хоть украинцы таких попыток и не оставляют. Они и близко не подошли к тому, чтобы прорваться через первую линию обороны — как и к тому, чтобы к ней просто подойти: они до сих пор копошатся в «зоне деформации», районе гибкой обороны, расположенной впереди первой линии. Даже там, где у них были самые большие шансы — то есть в Бахмуте, где россияне вплоть до конца мая проводили наступательные действия, а потому не смогли возвести такую защиту, а следовательно, у украинцев была самая благоприятная возможность их атаковать, так как там такого защитного барьера не было; но и эту линию россияне теперь укрепили — они окопались, там есть минные поля, и украинцы никуда пройти не смогут.



На некоторых участках поля боя — на севере, если правильно помню, у Купянска — сейчас наблюдается постепенный переход к наступательным действиям со стороны россиян, они начали наступать. И знаете, украинцы потратили всё лето, преодолевая по 100-300 метров в «зоне деформации» — а Россия меньше чем за неделю прошла 11 километров в направлении Харькова. Россияне идут вперёд, но идут умеренными темпами: «большую стрелку» на карте они рисовать не пытаются, однако отправлять в эту зону резервы, которых у Украины нет, они всё же её заставляют, ослабляя её контрнаступление там, внизу.



Украинцы — на пороге краха: у них кончились ресурсы, кончились люди, кончаются техника и боеприпасы. А у россиян тем временем есть ещё 100-200 тысяч солдат, которых ещё даже не отправили в бой. Такова сейчас ситуация.



Дата выхода в эфир 09 августа 2023 года.