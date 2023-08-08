CNN: «отрезвляющие оценки» — западные чиновники не ждут прогресса от украинской армии

Западные официальные лица дают всё более «отрезвляющие» оценки возможностям украинского контрнаступления, сообщает телеканал CNN. По словам дипломатов, «крайне маловероятно», чтобы украинским войскам удалось добиться прогресса, который изменил бы расклад сил. Поступающие разведданные говорят о том, что для Украины сейчас идёт самый трудный период конфликта, а приближение осени с ухудшением боевых условий оставляет Киеву мало шансов на продвижение вперёд.

Спустя несколько недель после начала «долгожданного» контрнаступления Украины западные официальные лица дают всё более «отрезвляющие» оценки способности украинских войск отвоевать значительную территорию, сообщили телеканалу CNN четыре высокопоставленных чиновника, обладающих последними разведданными.

«В ближайшие пару недель они всё ещё будут смотреть, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но чтобы они действительно добились прогресса, который изменил бы баланс этого конфликта, — я думаю, это крайне, крайне маловероятно», — сказал CNN один из высокопоставленных западных дипломатов.

«Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о проблемах, с которыми они сталкиваются, — заявил Майк Куигли, демократ от штата Иллинойс, который недавно вернулся из Европы, где встречался с американскими командирами, обучавшими украинские бронетанковые войска. — Это самый трудный период войны».

Основную проблему для украинских войск представляет постоянная сложность прорыва многослойных оборонительных рубежей России на востоке и юге страны, которые сопровождаются десятками тысяч мин и обширной сетью траншей, утверждает CNN. Украинские войска несут там ошеломляющие потери, что вынуждает украинское командование сдерживать некоторые подразделения для перегруппировки и сокращения потерь.

«У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские войска] не прошли через первую линию, — отметил неназванный высокопоставленный дипломат. — Даже если они будут продолжать воевать в течение следующих нескольких недель, если они не смогли совершить новых прорывов в течение последних семи-восьми недель, какова вероятность того, что они вдруг совершат их более истощёнными силами? Потому что условия очень тяжёлые».

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские войска, но сохраняют надежду на возобновление прогресса.

«Мы все признаём, что всё идёт труднее и медленнее, чем хотелось бы всем — включая украинцев, — но мы всё ещё верим, что есть время и пространство для того, чтобы они могли добиться прогресса», — сказал этот чиновник.

По мнению многих официальных лиц, приближение осени с ожидаемым ухудшением погодных и боевых условий оставляет украинским силам лишь ограниченные шансы для продвижения вперёд.

Кроме того, по мнению западных представителей, медленный прогресс выявил трудности, связанные с преобразованием украинских войск в объединённые механизированные боевые подразделения, которые иногда проходят всего лишь восьминедельную подготовку на танках и других новых системах вооружения, поставляемых Западом.

При этом отсутствие прогресса на местах является одной из причин того, что украинские войска стали чаще наносить удары в пределах российской территории, «чтобы попытаться показать уязвимость России», пояснил высокопоставленный военный чиновник США.

Глава вооружённых сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил председателю Объединённого комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, что украинские войска шаг за шагом создают условия для продвижения вперёд. Залужный добавил, что он рассказал Милли о стойкости украинской обороны.

«Наши солдаты делают всё возможное. Противник ведёт активные штурмовые действия на ряде направлений, но успеха не добивается», — заявил Залужный. Говоря о ситуации на юге страны, где украинским войскам с трудом удаётся закрепиться, он отметил: «Тяжёлые бои продолжаются, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперёд. Инициатива на нашей стороне».

Как отмечает CNN, эти последние оценки заметно отличаются от оптимизма, царившего в начале контрнаступления. По мнению побеседовавших с телеканалом официальных лиц, прежние ожидания были «нереальными» и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых западных стран с целью заставить её начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.

«Путин ждёт этого. Он может пожертвовать людьми и выиграть время», — считает Куигли. Некоторые чиновники опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет попытки поисков виноватого между украинскими представителями и их западными сторонниками, а это может привести к расколу в альянсе.

«Проблема, конечно, заключается в перспективе перекладывания вины, когда украинцы будут обвинять в этом нас», — сказал один из высокопоставленных западных дипломатов.

В прошлом месяце на Аспенском форуме по безопасности президент Украины Владимир Зеленский назвал причиной медленного продвижения украинских войск медленное поступление более современных систем вооружения с Запада, напоминает CNN. «Мы планировали начать [контрнаступление] весной, но не успели, — сказал Зеленский. — Потому что, честно говоря, у нас не хватает боеприпасов, вооружений, не хватает правильно обученных бригад. Я имею в виду правильно обученных использованию этого оружия».