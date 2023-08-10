L’Echo: «движемся к замороженному конфликту» — бельгийский эксперт о перспективах украинского контрнаступления

Российские линии заграждения на данный момент оказываются непреодолимыми для украинской армии, а запасы военной техники, предоставленной союзниками Киеву, быстро тают, констатирует в интервью L’Echo полковник бельгийской армии в отставке и военный эксперт Роджер Хаузен. Это заставляет без оптимизма смотреть на перспективы украинского контрнаступления, и в лучшем случае ожидать заморозки конфликта, отмечает специалист.

В течение первой недели контрнаступления украинские военные потеряли 20% танков, поставленных западными странами, сообщил в интервью L'Echo полковник бельгийской армии в отставке и военный эксперт Роджер Хаузен. С тех пор ВСУ изменили тактику ведения боя, отдавая предпочтение массированным артиллерийским ударам по российским позициям и отправке пехотных подразделений для проникновения на российские позиции.

Идея состоит в том, чтобы открыть брешь, которую затем можно было бы использовать с помощью механизированных подразделений, поясняет специалист. Однако, по его словам, на данный момент тактика не работает. Первая линия обороны русских всё ещё держится. кроме того, местами у российской стороны имеется по пять линий заграждений, уходящих вглубь на 30-40 километров. По словам эксперта, с начала контрнаступления украинцы отвоевали около 1/500 части территории, завоёванной русскими войсками.

«Весь вопрос сегодня в том, какая из двух сторон сможет выдержать нынешние темпы истощения», — считает эксперт. Как утверждает Хаузен, украинская артиллерия использует в день восемь тысяч снарядов, что составляет треть месячного производства в США. К этому добавляются огромные людские потери. Это заставляет опасаться дефицита как боеприпасов, так и резервистов в украинской армии к осени.

Россия же выходит из сложившегося положения с тройным преимуществом: её население втрое больше украинского, с начала года на службу поступили 230 тыс. новых военных кадров, и, наконец, российская экономика держится лучше, чем ожидалось. Если цены на нефть и газ не упадут, Россия может продержаться ещё два или три года нынешними темпами, в то время как Украина зависит от западных вливаний, которые могут однажды иссякнуть, отмечает специалист.

По его словам, в Соединённых Штатах общественная поддержка помощи Киеву начинает ослабевать. Кроме того, Запад по-прежнему стоит перед лицом слабости своего военного производственного потенциала. «Все это вместе взятое заставляет меня заявить, что перспективы для Украины не слишком благоприятные. В лучшем случае мы движемся к статус-кво или замороженному конфликту. Ни одна из сторон не может одержать решающую победу ни в 2023, ни в 2024 году», — делает вывод бывший военный.