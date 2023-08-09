В руководстве США сейчас царит хаос по поводу украинского конфликта, утверждает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру. За кулисами звучат призывы выйти из конфликта, пока всё не стало ещё хуже, но Белый дом ни за что не признает, что ошибся и неверно оценил ситуацию.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший советник главы Пентагона: За кулисами сейчас ведётся дискуссия о том, что, может быть, нам надо убраться отсюда, пока всё не стало хуже. Есть люди, которые говорят об этом в Белом доме, в Министерстве обороны и в Госдепартаменте. Но там царит хаос. У нас никогда не было последовательной стратегии. Что у нас было, так это возмущённые заявления и политические позиции, от которых нельзя просто так отступиться.

Если вы говорите: мы здесь до тех пор, пока Россия не будет уничтожена, а Украина — освобождена, и так далее, и тому подобное, и вдруг становится очевидно: увы, Россия никуда не денется, но Украина может исчезнуть, и эта война не идёт хорошо, она идёт плохо, и больше танков или больше F-16, или чего бы то ни было, что вы посылаете, ничего не изменят, — в этот момент вы говорите: ну, и что же мне теперь делать? Сказать, что я был неправ? Никто в Вашингтоне никогда ни за что не извиняется. Никто в Вашингтоне никогда не скажет, что ошибался.

Но сейчас вы можете слышать в прессе утверждения иного рода, которые, как мне кажется, исходят от сотрудников Совета Белого дома по национальной безопасности, возможно, от Госдепартамента и, может быть, даже от Министерства обороны. И они появляются в Wall Street Journal и в New York Times, и в других их изданиях, и в них говорится: вы знаете, мы дали украинцам всё, они просто не смогли сделать так, чтобы это заработало. Как мы можем брать на себя вину за что-то в этом роде? В конце концов, это был их шанс, а мы просто поддержали их. Так что это, похоже, тот путь, с помощью которого они попытаются скрыть и скроют безжалостную эксплуатацию украинского народа ради их глупых идей в отношении России.

Дата публикации 09 августа 2023 года.