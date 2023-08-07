Fox News: тревожный сигнал для свободы прессы — Белый дом аннулировал пропуска у 442 журналистов

Администрация Байдена ввела новые ограничения для журналистов. По крайней мере 442 представителя СМИ сообщили, что им аннулировали постоянные пропуска в Белый дом. Обозреватель Fox News подчёркивает, что это не удивительно, ведь нынешняя администрация стала самой закрытой в истории. Сокращение числа журналистов — это попытка перевести внимание с Байдена и его ошибок на Трампа с его юридическими проблемами.

По крайней мере 442 журналиста сообщили, что им аннулировали постоянные пропуска в Белый дом. Это более чем 30-процентное сокращение числа журналистов в соответствии с новыми ограничениями администрации для СМИ.

Наш следующий гость критиковал отношение Белого дома к прессе. Это обозреватель Fox News Джо Конча, он присоединяется к нам. Джо, что ты думаешь об этом значительном сокращении числа журналистов Белого дома?

ДЖО КОНЧА, обозреватель Fox News: Эта новость тревожна, но не удивительна, Билл. Это наименее доступный президент за всю нашу жизнь. Это наименее прозрачная администрация за всю нашу жизнь. Джо Байден не провёл ни одной персональной пресс-конференции на американской земле с прошлого ноября.





Только подумайте! Можно полностью выносить ребёнка, девять месяцев, а этот президент так и не вышел к журналистам в Белом доме и не ответил на их вопросы. И смотрите, если сравнивать с Дональдом Трампом, Трамп провёл 35 персональных пресс-конференций только за последний год (президентства. — ИноТВ).



Но то, о чем я говорю, не удивительно. Во времена администрации Обамы и Байдена было дано больше отказов на запросы FOIA , то есть запросы по закону о свободе информации, чем при любой другой администрации в истории. Они тайно изъяли записи телефонных разговоров репортёров АР (Associated Press. — ИноТВ), они шпионили за бывшим репортёром канала Fox Джеймсом Розеном. Эрик Холдер, в то время генеральный прокурор США, лишь спустя годы признал, что сожалеет, что делал это.





Так что вот как это работает при нынешней администрации. Демократы и эта администрация испытывают презрение к первой поправке в целом — и вот это последнее аннулирование постоянных пропусков является всего лишь очередным доказательством.

А вот что Белый дом заявил изданию Politico в защиту такой политики. Они сказали: «Мы считаем, что это демонстрирует, что мы провели продуманный и тщательный процесс, который обеспечивает надёжный доступ СМИ на территорию для всех, кто в нём нуждается, — будь то постоянный или однодневный пропуск».

«Постоянный пропуск», Джо, объясни это зрителям. Что именно они сделали? Каков эффект от такой политики Белого дома?

ДЖО КОНЧА, обозреватель Fox News: Конечно. Постоянный пропуск даёт вам доступ в Белый дом без необходимости постоянно запрашивать временный однодневный пропуск. Так что если вы забираете постоянный пропуск, журналист обязан заявить, что хочет попасть на территорию.





Но когда вы смотрите на эту администрацию, никогда не стоит судить их по их словам. Всегда судите их по делам. Аннулирование такого количества постоянных пропусков говорит о том, что это спланировано намеренно. Они хотят, чтобы всё внимание было приковано к Дональду Трампу и его юридическим проблемам.





Мы двигаемся к 2024 году, и все эти тяжбы будут продолжаться до того времени. Им надо отвлечь внимание от нынешнего президента, убрать его из поля зрения, насколько это возможно в плане ответа на вопросы о том, как он справляется с экономикой, проблемами на границе, конечно, образованием, преступностью, о его позиции, точнее, вялой позиции по отношению к Китаю.





Все эти вопросы снимаются с повестки дня. Потому что если Джо Байдена не видят, всё поворачивается в сторону Дональда Трампа и СМИ. И Министерство юстиции более чем радо перевести внимание в ту сторону. Уилл?

Джо Конча, всегда рады поболтать с тобой. Спасибо, Джо!

ДЖО КОНЧА, обозреватель Fox News: Кстати, поздравляю с Днём дружбы. Если бы у меня были друзья, они бы тебе сказали, что я хороший парень. Но, похоже, у тебя и так всё хорошо.

Я твой друг, Джо.

Дата выхода в эфир 06 августа 2023 года.