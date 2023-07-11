CNN: ФБР попирало свободу слова по указке СБУ, установили американские конгрессмены

Комитет палаты представителей США по судебным вопросам подготовил доклад, в котором утверждается, что ФБР пыталось подвергать цензуре подтверждённые аккаунты американских граждан в соцсетях, сообщает CNN. Конгрессмены считают, что ведомство по существу шло на поводу у СБУ, которая передавала американцам списки страниц, якобы распространяющих «российскую пропаганду».

Служба безопасности Украины (СБУ) втянула Федеральное бюро расследований США (ФБР) в плохо организованную операцию по борьбе с «российской дезинформацией» в социальных сетях, в результате которой под ударом оказались подлинные аккаунты, принадлежащие американским гражданам и ведомствам — включая, в частности, один из официальных ресурсов Госдепа на русском языке, передаёт CNN. По данным канала, об этом говорится в докладе, подготовленном комитетом палаты представителей США по судебным вопросам совместно с подкомитетом по предполагаемому злоупотреблению ресурсами федерального правительства.

Как подчёркивается в материале CNN, авторы доклада обвиняют сотрудников ФБР в том, что они, получая от коллег из СБУ наводки на аккаунты, которые по версии украинцев «распространяют российскую дезинформацию», по существу просто передавали их дальше руководству соответствующих соцсетей, не удосужившись проверить, действительно ли эти страницы являются «фейковыми».

В рамках развёрнутых американскими спецслужбами ещё до начала спецоперации на Украине усилий по противодействию «российской пропаганде» в интернете ФБР регулярно предупреждает соцсети о признаках «организации кампаний по распространению дезинформации», разъясняют журналисты CNN. Информацию об этих кампаниях американцы получали в том числе и от СБУ, которая направляла в бюро собственные списки якобы «пропагандистских» аккаунтов — а затем отправляли их руководителям соответствующих соцсетей, дабы те уже проинформировали свои подразделения, ответственные за модерацию контента. Между тем, как утверждается в докладе американских конгрессменов, ФБР и СБУ вносили в свои списки «подлинные страницы, принадлежащие американским гражданам», в том числе и журналистам.

Как следует из доклада, в списки «пропагандистов», которые «распространяют недостоверную информацию о событиях на Украине», также попала официальная страница Госдепа США на русском языке в Instagram*, носящий название @usaporusski.

Впрочем, соцсети, судя по всему, реагировали на сообщения от ФБР и СБУ не слишком активно: как признают сами составители доклада, компания Meta** на просьбу проверить учётные записи не ответила, а один из высокопоставленных сотрудников Twitter в ответе на электронное письмо от ФБР указал на то, что часть из содержащихся в направленном ведомством ранее списке «пропагандистских» аккаунтов на самом деле принадлежит американским и канадским журналистам.

Кроме того, в тех электронных письмах, которые приводятся в докладе конгрессменов, сотрудники ФБР нигде не требуют от соцсетей именно удалить аккаунты — фактически они лишь пересылают информацию, предоставленную им СБУ, и просят соответствующие платформы проверить указанные страницы и принять те меры, которые они сами сочтут адекватными, констатируют корреспонденты CNN.

Составители доклада отдельно отмечают, что у СБУ могли быть не вполне честные мотивы по борьбе с теми или иными страницами, напоминая, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский уволил главу ведомства в связи с проникновением в его ряды «российских агентов», пишет сайт CNN.

Помимо прочего, в документе утверждается, что ФБР также «передавало запросы СБУ на цензурирование контента в Google и на YouTube», сообщает канал. Как утверждают составители доклада, об этом в своих показаниях сообщил высокопоставленного сотрудника подразделения Google по информационной безопасности, по словам которого компанию после начала СВО «завалили различными запросами» на удаление материалов. «Сотрудник сообщил, что главным источником таких запросов стали правительство Украины, власти других восточноевропейских стран, Евросоюз и Европейская комиссия», — пишут авторы.

По данным CNN, комитет по судебным вопросам планирует на основании доклада предъявить ФБР обвинения в том, что ведомство допускает нарушения свободы слова. Эти обвинения станут одним из центральных элементов намеченных на среду слушаний комитета, показания на которых будет давать нынешний глава ФБР Кристофер Рэй.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

