Fox Business: без права на апелляцию — новая соцсеть Цукерберга уже начала подвергать пользователей цензуре

Прошла всего пара дней, как Марк Цукерберг объявил о создании нового приложения — конкурента Twitter, а в США назревает скандал. Оказывается, соцсеть уже полным ходом подвергает пользователей цензуре. Пока известно о фактах, связанных с выражением недовольства по поводу выборов, но то ли ещё будет? Fox Business, сообщает, что людей вносят в чёрные списки без права на апелляцию.

Посмотрите, у нас в гостях журналист и автор, который изучал дело Twitter, там было много интересного. Майкл Шелленбергер. Итак, Майкл, вы узнали, что у Facebook* появилось новое приложение, конкурирующее с Twitter, под названием Threads. Но вы считаете, что это приложение Threads уже подвергает пользователей цензуре? Ещё и без возможности обжалования, что же происходит?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР, журналист: Да, когда Марк Цукерберг, владелец Meta**, Facebook, Threads и WhatsApp, объявил об открытии Threads, он сообщил, что это будет бесплатная, открытая платформа. Что ж, есть пользователи, которые подверглись цензуре. Даже я, когда я попытался подписаться на тех пользователей, они подвергались цензуре.

А почему они подвергались цензуре?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР, журналист: Это ребята… Один из них — это Роган О’Хэндли, он подал в суд на социальные сети за цензуру. Потому что он выражает скептицизм по поводу выборов. Лично я не во всём с ним согласен, но в этом ведь вся суть понятия свободы слова. Оно распространяется на всех, а не только на тех, с кем мы согласны.





Я написал Марку Цукербергу в Threads, он мне не ответил. Мы пытались связаться с представителями Facebook не один год, они тоже не отвечают. Это секретная цензура без возможности обжалования. Для любого, кто подвергся цензуре на этих платформах, нет возможности объяснить суть своего дела и попробовать выбыть из чёрного списка.

Значит, это будет очень громкой историей в ближайшие дни? Это же никуда не денется, Майкл?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР, журналист: Верно. 4 июля мы получили это невероятное историческое решение о свободе слова от федерального судьи, предписывающее администрации Байдена прекратить давление на компании социальных сетей с целью введения цензуры.

На следующий день появляется Марк Цукерберг с Threads, которая подвергает пользователей цензуре. Причём делает это тайно, без права регресса. Поэтому, думаю, пора конгрессу вступить в дело. Мы, налогоплательщики, предоставляем компаниям, работающим в социальных сетях, особые гарантии ответственности.

Да, это частные компании, но если они не… Раздел 230 «защита от ответственности» должен сопровождаться требованием о том, чтобы они были прозрачны в отношении принимаемых ими решений и предоставляли людям, которых они подвергают цензуре, право на апелляцию.

Facebook и Meta — это огромный конгломерат. Если они добьются успеха, им будет принадлежать 80 процентов рынка обмена сообщениями в соцсетях вне Китая и России. Это настолько близко к понятию монополии, насколько можно себе представить.

Да, и ещё благотворительная организация Цукерберга много работала на выборах. Так что если они даже приблизятся к тому, чтобы подвергать цензуре то, что происходит вокруг выборов, — это очень опасная зона для Марка Цукерберга.

Теперь Airbnb Rentals. Вы из Сан-Франциско, вы писали о проблемах Сан-Франциско. Есть очень много недостоверной информации о том, как политика демократов и либералов уничтожает целые города. Мы наблюдаем эти показатели в сфере недвижимости, которые сообщают зрителям и людям, живущим там, когда город начинает катиться под откос.

Посмотрите на показатели Airbnb Rentals в Сан-Франциско, сервис бронирования отелей Hotel Bookings. Цены на аренду снижаются, заполняемость снижается, стремительно падает стоимость вакантных офисных помещений. Люди просто не хотят ехать в Сан-Франциско. Что вы можете сказать по этому поводу?

МАЙКЛ ШЕЛЛЕНБЕРГЕР, журналист: Как вы уже сказали, по этой теме очень много дезинформации. Говорят, что это всё из-за высокой стоимости аренды, но это не так. Это происходит, во-первых, потому что нынешний мэр потребовал снизить финансирование полиции, полиция деморализована, им не хватает 540 сотрудников.

Там в открытую торгуют наркотиками прямо на улицах, там целые уличные рынки наркотиков, их употребляют прямо там же. Большая часть центрального Сан-Франциско так живёт. Бизнесы просто уходят оттуда. Компании Nordstrom, Old Navy — все крупные туристические торговые комплексы, которые обычно работают в центре города. Семьи не хотят сюда приходить. В центре Сан-Франциско просто страшно, поэтому неудивительно, что туристы держатся подальше.

Понятно. Майкл Шелленбергер, вы потрясающий. Мы очень хотим вас видеть у нас снова.

Дата выхода в эфир 07 июля 2023 года.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022

** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022