Bloomberg: ЕС оштрафовал Meta на рекордные $1,3 млрд за передачу персональных данных в США

Компания Meta* оштрафована ирландским регулятором на рекордную сумму в размере $1,3 млрд за передачу персональных данных пользователей Facebook** из Евросоюза в США, сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что отправка «чувствительной» информации осуществлялась без обеспечения надлежащих гарантий их защиты от доступа со стороны местных властей. Компания также получила предписание полностью прекратить передачу персональных данных пользователей из ЕС в будущем.

Компания Meta*, владеющая Facebook**, была оштрафована ирландским регулятором по защите данных на рекордную сумму в размере $1,3 млрд. Крупнейший в истории Евросоюза штраф был установлен из-за нарушений в передаче персональных данных пользователей из ЕС в США. Кроме того, компания получила предписание, согласно которому ей было дано пять месяцев на приостановление любой будущей передачи персональных данных пользователей из ЕС. По заявлению регулятора, Meta не смогла защитить личную информацию от американских спецслужб, пишет Bloomberg.

Постановление было вынесено Комиссией по защите данных Ирландии (DPC), которая сообщила, что существующая правовая база для передачи данных в США не устраняет «риски для основных прав и свобод» пользователей Facebook в ЕС. Вдобавок к штрафу, который превышает предыдущий рекорд в размере €746 млн, ранее наложенный на Amazon, компании Meta дали пять месяцев на то, чтобы «приостановить любую будущую передачу персональных данных в США», и шесть месяцев, чтобы прекратить «незаконную обработку, в том числе хранение, в США» переданных персональных данных пользователей из ЕС. Как отмечает издание, акции компании Meta упали на 1%, до $243,15, на предрыночных торгах.