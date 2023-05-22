Bloomberg: ЕС оштрафовал Meta на рекордные $1,3 млрд за передачу персональных данных в США

Компания Meta* оштрафована ирландским регулятором на рекордную сумму в размере $1,3 млрд за передачу персональных данных пользователей Facebook** из Евросоюза в США, сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что отправка «чувствительной» информации осуществлялась без обеспечения надлежащих гарантий их защиты от доступа со стороны местных властей. Компания также получила предписание полностью прекратить передачу персональных данных пользователей из ЕС в будущем.
Компания Meta*, владеющая Facebook**, была оштрафована ирландским регулятором по защите данных на рекордную сумму в размере $1,3 млрд. Крупнейший в истории Евросоюза штраф был установлен из-за нарушений в передаче персональных данных пользователей из ЕС в США. Кроме того, компания получила предписание, согласно которому ей было дано пять месяцев на приостановление любой будущей передачи персональных данных пользователей из ЕС. По заявлению регулятора, Meta не смогла защитить личную информацию от американских спецслужб, пишет Bloomberg.
Постановление было вынесено Комиссией по защите данных Ирландии (DPC), которая сообщила, что существующая правовая база для передачи данных в США не устраняет «риски для основных прав и свобод» пользователей Facebook в ЕС. Вдобавок к штрафу, который превышает предыдущий рекорд в размере €746 млн, ранее наложенный на Amazon, компании Meta дали пять месяцев на то, чтобы «приостановить любую будущую передачу персональных данных в США», и шесть месяцев, чтобы прекратить «незаконную обработку, в том числе хранение, в США» переданных персональных данных пользователей из ЕС. Как отмечает издание, акции компании Meta упали на 1%, до $243,15, на предрыночных торгах.
Запрет на передачу данных был ожидаем и однажды побудил американскую фирму пригрозить полным выходом из ЕС. Принятое решение стало заключительным раундом затянувшейся саги, в результате которой Facebook и тысячи других компаний оказались в правовом вакууме. В 2020 году высший суд ЕС аннулировал пакт между ЕС и США, регулирующий трансатлантические потоки данных, из-за опасений, что данные граждан не будут в безопасности после того, как они поступят на серверы США. Тем не менее ЕС и США в настоящее время ведут переговоры о новой политике передачи данных, которая может вступить в силу уже этим летом, пишет Bloomberg.
Ранее такие передачи данных были защищены трансатлантическим пактом, известным как «Щит конфиденциальности». Однако в 2020 году этот договор был признан недействительным после того, как высший суд ЕС установил, что он не обеспечивает достаточной защиты данных граждан ЕС. Представители компании заявили, что подадут апелляцию на решение Ирландии, назвав его «ошибочным» и «неоправданным», и пообещали «немедленно» добиваться приостановки действия запрета, заявив, что таким образом будет нанесён вред «миллионам людей, которые используют Facebook каждый день», резюмирует Bloomberg.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.