CBS News: американские законодатели внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий запретить TikTok

Группа законодателей от обеих американских партий внесла на рассмотрение законопроект, который должен ограничить иностранные технологии, сообщает CBS News. Как отмечается в материале, хотя этот документ нельзя назвать прямым запретом TikTok, однако в случае его принятия это в конечном итоге вполне может произойти.

Двухпартийная группа законодателей внесла законопроект, который ограничит иностранные технологии, наподобие соцсети TikTok.



ДЖЕРИКА ДУНКАН, ведущая CBS News: С нами на связи корреспондент Axios Эшли Голд, которая занимается вопросами политики в сфере технологий. Эшли, спасибо за участие в нашей программе. Расскажите нам поподробнее о том, какие полномочия этот законопроект может предоставить администрации Байдена.



ЭШЛИ ГОЛД, корреспондент Axios: По имеющейся у нас сейчас информации, этот процесс в настоящий момент продолжается, и к нам поступают лишь некоторые детали. Но, похоже, данный документ наделит Министерство торговли дополнительными полномочиями вдобавок к тем, что у них уже имеются, для оценки иностранных ИТ-компаний, которые могут быть из Китая, Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы и Ирана — тут дело не только в Китае, — чтобы понять, как эти компании влияют на американский народ и безопасна ли у них передача данных.



Таким образом Министерство торговли получит дополнительные полномочия, которые позволят ограничить эти технологии. А в некоторых случаях, как только что заявил сенатор Тьюн, это может привести к введению запретов. Я бы не назвала этот законопроект прямым запретом TikTok, но в конце концов такое может произойти в зависимости от того, как данный законопроект (нет звука) Министерством торговли и что произойдёт в случае его принятия.



Да, Эшли, интересно было слышать, как сенаторы в своих выступлениях используют для описания этого документа такие слова, как «всеобъемлющий». Ведь, помимо Министерства торговли, в этой инициативе, по словам сенаторов, участвуют и другие ведомства. С учётом всего этого ожидается ли, что администрация Байдена поддержит этот законопроект?



ЭШЛИ ГОЛД: Приблизительно на прошлой неделе появлялись сообщения о том, что администрация Байдена, как ожидается, предпримет свои усилия в поддержку инициативы конгресса. Возможно, где-то год назад мы ожидали, что администрация Байдена выступит в поддержку ограничительных мер, над которыми работает Комитет по иностранным инвестициям в США. Однако эта работа продолжается до сих пор. Данная сделка в сфере безопасности, которая прорабатывается уже приблизительно три года и вокруг которой идут споры, до сих пор не закончена.



И, по-моему, администрация Байдена боится выглядеть слабой в вопросе Китая. Они боятся, что Комитет по иностранным инвестициям предложит сделку, из-за которой они будут выглядеть в некотором роде слабыми. Именно поэтому будет отнюдь не удивительно, если Белый дом поддержит данный законопроект особенно потому, что он двухпартийный.



ДЖЕРИКА ДУНКАН: Хорошо. Впереди ещё много работы. Эшли Голд, благодарим вас.



Дата публикации 08 марта 2023 года.