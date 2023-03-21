ABC News: отражается на здоровье учащихся — в США всё больше учебных заведений подают в суд на соцсети

В Соединённых Штатах в этом году поднялась целая волна исков государственных школ к соцсетям. Их обвиняют в нанесении психического вреда учащимся. Эксперты признались ABC News, что подобные иски, вероятно, подадут все округи страны. В то же время есть и критики такой судебной тяжбы. Они считают, что не соцсети, а родители должны следить за поведением своих чад в интернете.

В начале этого года государственные школы Сиэтла подали в суд на соцсети, обвинив их в нанесении психического вреда учащимся. Теперь всё больше школьных округов присоединяются к этой юридической тяжбе.

ДЖОЗЕФ КАН, адвокат, округ Бакс: Мы требуем, чтобы эти компании откорректировали свою деятельность в отношении этого вопиющего неправомерного поведения, направленного на детей.

Округ Бакс в штате Пенсильвания стал последним из присоединившихся к национальному иску против Facebook*, Instagram*, ТikTok, Snapchat и YouTube. В нём утверждается, что использование соцсетей повышает риск возникновения умственных и поведенческих расстройств и нарушения развития. А также грозит интернет-травлей, нарушением пищевого поведения, тревогой и исходами, связанными с самоубийством.

АРЕВА МАРТИН, адвокат по гражданским правам: Я не удивлюсь, если к середине или концу года подобные иски подадут все школьные округи страны. Возможно также, что иск подаст Министерство образования США и Министерство юстиции.

Google, которому принадлежит YouTube, ответил: «Мы предоставляем родителям возможность установки напоминаний, ограничения экранного времени и блокировки определённых видов контента».

А в Snap, компании — владельце Snapchat, заявили, что используют «человеческую модерацию для предварительного просмотра пользовательского контента перед тем, как он будет представлен аудитории». Они также добавили, что сотрудничают с ведущими организациями по охране психического здоровья.

Критики подобных исков считают, что родители должны лучше следить за поведением своих детей в интернете.

Нет никаких сомнений, что детям сегодня грозит кризис психического здоровья. Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что 57 процентов девочек-подростков признались, что испытывают постоянное чувство грусти и безнадёжности. Среди мальчиков эта цифра составила 29 процентов.

Дата выхода в эфир 20 марта 2023 года.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.