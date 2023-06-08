Frankfurter Allgemeine: Польше грозит суд с ЕС из-за закона о «российском влиянии»

16:34
Водитель автобуса высадил группу детей на трассе в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что водитель автобуса, который перевозил группу детей с сопровождающими с базы отдыха, высадил пассажиров на трассе из-за конфликта.
16:34
«Салават Юлаев» объявил о погашении всех долгов перед хоккеистами
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ренат Баширов рассказал, что клуб погасил все долги перед хоккеистами.
16:26
Хуснуллин: запуск движения грузовиков по Крымскому мосту возможен при спокойной обстановке
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что запуск движения грузовиков по Крымскому мосту возможен в случае спокойной обстановки.
16:25
Напавший с ножом на детей во Франции просил об убежище
Мужчина, напавший с ножом на детей в Анси на юго-востоке Франции, просил ранее об убежище.
16:22
ABC News: украинское контрнаступление находится в активной фазе
Контрнаступление Вооружённых сил Украины в данный момент находится в активной фазе, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на украинские официальные лица.
16:22
Минэнерго ДНР: обстрел ВСУ повредил здание магистральной сетевой компании в Горловке
В результате обстрела центра Горловки ВС Украины административное здание «Государственной магистральной сетевой компании» получило повреждения. Ранен сотрудник предприятия.
16:19
Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле хутора Лозовая Рудка
В результате миномётного обстрела хутора Лозовая Рудка в Белгородской области повреждены линии электропередачи, пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
16:19
Сайманов: «Рубин» вернулся бы в РПЛ и под руководством Слуцкого
Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказал мнение, что казанский клуб вернулся бы в РПЛ под руководством Леонида Слуцкого.
16:16
Руководитель комиссии по туризму Иванова рассказала, в какой лагерь отправить ребёнка
Руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, гендиректор ООО «Диал-тур» Татьяна Иванова рассказала, в какой международный лагерь лучше отправить ребёнка.
16:16
Диетолог Лазуренко рассказала об опасных последствиях чрезмерного похудения
Сбалансированное питание и комплексные медицинские обследования помогут избежать анорексии, рассказала диетолог и специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.
16:15
Фанатам запрещено проносить монеты любой валюты на финал Лиги чемпионов
Болельщикам запретили проносить монеты любой валюты на матч финала Лиги чемпионов.
16:13
Семьи погибших в СВО добровольцев будут получать удостоверение, подтверждающее льготы
Российское правительство утвердило постановление о выдаче семьям добровольцев — участников специальной военной операции удостоверений, подтверждающих статус.
16:13
АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura
АвтоВАЗ представил новый удлинённый автомобиль Lada Vesta Aura на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи.
16:13
Премьер Эстонии не слышала о планах по вводу на Украину войск из стран НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не слышала о планах по вводу на Украину войск из стран Североатлантического альянса.
16:12
Во Владивостоке дождь залил подъезды многоквартирных домов
Во Владивостоке в многоэтажке на улице Башидзе, 5, в подъезде образовался водопад из-за сильного ливня.
16:09
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды в Херсонской области после ЧП на ГЭС
Специалисты Роспотребнадзора каждый день проводят тщательный анализ проб воды на территории Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.
16:09
Спортивный директор «Труа» подтвердил интерес «Спартака» к Мама Бальде
Спортивный директор французского «Труа» Франсуа Витали высказался об интересе «Спартака» к нападающему Мама Бальде.
16:08
Международные резервы России на 2 июня составили $585 млрд
Международные резервы России по состоянию на 2 июня составили $585 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
16:05
Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном киевским властям городе Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевским властям городе Запорожье произошёл взрыв.
15:57
Mundo Deportivo: Зидан отказался от предложения возглавить ПСЖ
Бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан принял решение отказаться от предложения стать главным тренером ПСЖ.
15:56
Шойгу: спецрезервы ВСУ не выполнили задачу по прорыву в Запорожской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.
15:55
Школу для 1,6 тысячи учеников построят в подмосковном Видном к 2024 году
В жилом комплексе «Первый квартал» в Видном построят школу для 1675 учеников.
15:55
Собянин рассказал, что в Новой Москве построят центры инноваций и импортозамещения
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти одобрили проекты возведения центров инноваций и импортозамещения в различных районах города.
15:54
Медведев: допустивший ввод войск НАТО на Украину Расмуссен впал в слабоумие
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший ввод войск НАТО на Украину, «впал в доктринёрское слабоумие», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил поинтересоваться, спросили ли об этом население стран альянса.
15:52
Шойгу: во время боёв 7 июня украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка
За сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка. Также поражено 28 машин пехоты и 38 бронированных машин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
15:51
Патрушев: Украина представляет угрозу ОДКБ в плане разработки и применения ядерного оружия
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина представляет угрозу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в плане разработки и применения ядерного оружия.
15:46
В Ижевске состоялась торжественная церемония вручения грантов одарённым детям
В Ижевске состоялась торжественная церемония вручения грантов одарённым детям, творческим и спортивным коллективам города.
15:45
В «Аяксе» отказались комментировать новость об интересе клуба к Сперцяну
В пресс-службе «Аякса» прокомментировали информацию, что клуб проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
15:45
Шойгу: в ходе двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков и до 350 человек личного состава
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в результате двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков и до 350 человек личного состава.
15:41
Шойгу: ВСУ ночью безуспешно попытались прорвать оборону на Запорожском направлении
Украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами, отметил он.
15:41
Мэр Владивостока Шестаков призвал перевести сотрудников на удалёнку из-за дождей
Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал работодателей города по возможности перевести своих сотрудников на удалённый режим работы в пятницу, 9 июня, из-за ожидаемого усиления дождей.
15:38
Личка: мне важен футбол и спорт, политика меня не интересует
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о важности футбола.
15:30
Праздник Сабантуй пройдёт в Казани на четырёх площадках
Татарский народный праздник Сабантуй планируется провести в Казани в конце июня 2023 года, постановление об этом опубликовано в сборнике документов на сайте мэрии.
15:25
Metaratings: «Спартак» проявляет интерес к форварду «Труа» Мама Бальде
Нападающий «Труа» Мама Самба Бальде может продолжить карьеру в «Спартаке».
15:24
Совбез России: страны ОДКБ намерены наращивать количество совместных учений
Секретари совбезов государств, входящих в ОДКБ, обсудили вызовы и угрозы безопасности в регионе в ходе заседания в Минске.
15:23
Британия вводит санкции против белорусских медиакомпаний
Великобритания вводит санкции в отношении белорусских медиакомпаний, сообщает британское правительство.
15:22
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
Число госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции возросло до 60.
15:21
Синоптик Шувалов рассказал, когда в Санкт-Петербурге наступит летняя погода
В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 июня, заметно похолодает, но на следующей неделе в город придёт летняя погода, сообщил синоптик Александр Шувалов.
15:21
Депутат Бессараб назвала труд соцработников одним из ключевых направлений для государства
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что труд соцработников является одним из ключевых направлений для государства.
15:21
Власти Москвы рассказали о ситуации с неэффективно используемым участком в Южном Бутове
В Москве выставят на торги право комплексного развития территории (КРТ) неэффективно используемой земли между 1-й Горловской улицей и Варшавским шоссе в Юго-Западном округе столицы. Развитием территории сможет заняться инвестор.
15:20
США помогут украинским СМИ доносить «достоверную» информацию о военных событиях
Посольство США в Киеве будет финансировать украинские СМИ для предоставления местной и международной аудитории «подтверждённой» информации о военных событиях. С текстом документа ознакомился RT.
15:18
В районе Сокол в Москве произошёл пожар на газовом трубопроводе
В Москве в районе Сокол произошёл пожар на газовом трубопроводе.
15:17
КДК РФС оштрафовал Рошу на 50 тысяч рублей за грубое высказывание в адрес Соболева
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение применить санкции к полузащитнику ЦСКА Виллиану Рошу.
15:16
ТАСС: Киев на заседании комиссии НАТО — Украина запросил гумпомощь у альянса
Киев на заседании комиссии НАТО — Украина запросил гуманитарную помощь у альянса в связи с разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции.
15:09
Мишустин: новая стратегия развития ЕАЭС должна учитывать актуальные вызовы
Новая стратегия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна учитывать вызовы сегодняшнего дня, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
15:08
WSJ: Китай планирует разместить на Кубе разведывательный объект для слежки за США
Американская разведка уверена, что Куба и Китай достигли секретного соглашения по созданию на острове специальной базы для слежки за Соединёнными Штатами.
15:07
Песков: Путин своевременно сообщит, будет ли участвовать в выборах в 2024 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин своевременно сообщит, будет ли участвовать в выборах в 2024 году.
15:06
Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбления в адрес арбитра во время игры с «Крыльями»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил двухматчевую дисквалификацию после оскорбления арбитра во время игры с «Крыльями Советов».
15:06
На сайте ВДНХ открыли раздел о спортивных программах и площадках
На сайте ВДНХ создан раздел, в котором собрана вся информация о спортивных локациях и программах, заявила заммэра Наталья Сергунина.
15:06
Россияне рассказали, в каком возрасте начали строить карьеру
Согласно результатам опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и сервиса «Работа.ру», больше половины россиян (68%) начинали карьеру до 18 лет.