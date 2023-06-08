Frankfurter Allgemeine: Польше грозит суд с ЕС из-за закона о «российском влиянии»

Европейская комиссия запустила расследование против Польши из-за принятого недавно закона о «российском влиянии», сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В Брюсселе считают, что он нарушает законодательство ЕС и позволит правительству страны отстранять от участия в выборах неугодных политиков из оппозиции. Теперь, если в течение двух месяцев Варшава не примет никаких мер, Еврокомиссия будет вправе подать на неё в суд ЕС, рассказывает немецкое издание.

Еврокомиссия запустила расследование против Польши в связи с нарушением законодательства ЕС, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. К этому шагу Брюссель подтолкнуло создание в стране специальной комиссии «по расследованию российского влияния», объяснил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

Эта комиссия позволит правительству в Варшаве отстранять от участия в выборах неугодных политиков. По мнению местной оппозиции и многих независимых критиков, инициатива главным образом направлена против лидера оппозиции Дональда Туска, и поэтому её называют «законом Туска». В конце года в стране пройдут выборы в парламент и сенат. По результатам нынешних опросов, не исключена возможность смены правительства.

Действующий президент Польши Анджей Дуда, большинство членов его партии «Право и справедливость» и партнёры по коалиции подписали закон о «российском влиянии» 29 мая. Конституционный суд ещё должен провести проверку, но его уже можно применять.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ещё на прошлой неделе с обеспокоенностью заявил: «Невозможно иметь такую систему и в то же время не иметь возможности оспорить в суде административное решение независимого судьи». После начала расследования у Польши есть два месяца, чтобы принять меры. Если Варшава не пойдёт навстречу, Еврокомиссия сможет подать на неё в суд ЕС. До этого судебная инстанция принимала решения исключительно в пользу Еврокомиссии и назначала крупные денежные штрафы, заключает издание.