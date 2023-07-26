CBS News: бывает кусачей — собака Байдена неоднократно нападала на сотрудников Секретной службы США

После опубликования на этой неделе федеральных документов выяснилось, что немецкая овчарка Байдена уже несколько раз нападала на сотрудников Секретной службы США: в документах описаны по меньшей мере десять случаев, сообщает CBS News. И это несмотря на то, что с псом по кличке Коммандер проводятся постоянные тренировки.

Собака Джо Байдена неоднократно нападала на сотрудников Секретной службы США, а иногда и ранила их, заявляет CBS News со ссылкой на федеральные документы, опубликованные на этой неделе министерством национальной безопасности. В обнародованных документах подробно описаны десять нападений немецкой овчарки по кличке Коммандер, которые происходили в течение четырёх месяцев с октября 2022-го по январь 2023 года. Как утверждает CBS News, ни одна из травм, описанных в документах, не была серьёзной.

Так, один из случаев произошёл в присутствии первой леди Джилл Байден 26 октября прошлого года. Тогда, как это следует из письма сотрудника секретной службы, Джилл Байден не смогла «вернуть контроль над Коммандером» и тот атаковал сотрудника. «В последнее время Коммандер демонстрирует крайне агрессивное поведение, — написал сотрудник. — Я думаю, что нападение или укус агента/сотрудника — это лишь вопрос времени».

Всего через неделю его предположения оправдались. По данным CBS News, второй случай датируется 3 ноября 2022 года, когда в Белом доме Коммандер «дважды укусил и дважды бросился» на другого сотрудника. Согласно документам, на месте происшествия пострадавшему была оказана помощь медицинским персоналом Белого дома, после чего он был доставлен в больницу для дальнейшего лечения.

В третий раз собака дважды укусила агента секретной службы за предплечье и большой палец, причём на этот раз в присутствии самого Байдена, после того, как он снял её с поводка, говорится в документах. Отмечается, что президент лично присутствовал во время оказания пострадавшему медицинской помощи и «выглядел обеспокоенным».

В результате нападения 23 декабря 2022 года ещё один сотрудник был укушен за руку, но, как написал сам офицер в своём письме, на нём было «несколько слоёв одежды, поэтому следов не осталось». А ещё примерно через неделю в доме Байдена пострадал другой сотрудник секретной службы, которого Коммандер укусил за нижнюю часть спины. К счастью, в этом случае тоже обошлось без врачей.

Как отмечает CBS News, не только Коммандер, подаренный Байденам в декабре 2021 года, отличился характером: их прошлая собака тоже была замешана в нескольких подобных инцидентах.

В заявлении, предоставленном CBS News, Элизабет Александер, пресс-секретарь первой леди, сообщила, что Белый дом сотрудничает с секретной службой и сотрудниками представительской резиденции «по вопросам дополнительных протоколов и тренировок с использованием поводков, а также создания специально отведённых мест для бега и упражнений Коммандера».

Кроме того, как отмечает представитель секретной службы Энтони Гульельми, сотрудники хотя и не ухаживают за питомцами президентской семьи, тем не менее «постоянно работают со всеми соответствующими организациями, чтобы минимизировать негативные последствия в условиях, когда в семье есть домашние животные».