ABC News: роковые буи — администрация Байдена решила судиться с Техасом из-за «негуманных» методов контроля за миграцией

Министерство юстиции США подало иск против штата Техас, обвинив его власти в нарушении законодательства США. Поводом для разбирательства стал плавучий барьер, который техасское правительство решило разместить в водах реки Рио-Гранде, дабы мигрантам стало сложнее её пересекать. Как сообщает ABC News, губернатор Техаса Грег Эбботт ранее отказался демонтировать барьер по просьбе администрации Байдена — и теперь готов защищать право своего штата обеспечивать безопасность жителей хоть в Верховном суде.

А мы вернёмся к новостям США — и к ситуации, которая разворачивается на южных рубежах страны: американский минюст чуть ранее подал иск против штата Техас после того, как техасский губернатор Грeг Эбботт отказался демонтировать установленный в водах Рио-Гранде плавучий барьер, из-за которого мигрантам приходится пересекать реку на более глубоких участках, а затем пролезать через колючую проволоку на берегу. Губернатор Эбботт сегодня дал отповедь президенту Байдену. А между тем число случаев пересечения мигрантами границы сейчас даже идёт вниз, сократившись с мая на 30 процентов. С репортажем из пограничных регионов — корреспондент ABC Мирейя Виллареал.



Минюст сегодня привёл в исполнение свою угрозу подать иск против штата Техас в связи с установкой вот этого трёхсотметрового барьера из буёв, предназначение которого — удерживать мигрантов от попытки пересечь границу. В иске утверждается, что Техас попрал федеральное законодательство, не получив перед установкой в водах реки Рио-Гранде плавучего барьера специального разрешения от инженерного корпуса Сухопутных сил США. Минюст требует преграду убрать.



Губернатор Техаса Грeг Эбботт ранее отказался демонтировать барьер, заявив в письме, отправленном сегодня утром президенту Байдену, что у штата есть и конституционное право, и «суверенный интерес в том, чтобы защищать свои границы». «Штат Техас увидится с вами в суде, господин президент», — добавил Эбботт.



ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор штата Техас (Республиканская партия): Мы считаем, что имеем право так поступать, и мы этот иск готовы довести вплоть до Верховного суда США.



За считаные мгновения до подачи иска Белый дом дал на губернаторское послание ответ.



КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Вместо того чтобы вступить в переговоры и попытаться найти какой-то путь к сотрудничеству, он продолжает действовать жестокими, несправедливыми и негуманными методами.



Число случаев пересечения мигрантами границы ещё до установки барьера — после прекращения действия режима раздела 42* и введения администрацией Байдена ещё более жёстких ограничений — успело снизиться на 30 процентов.



Барьер из красных буёв был размещён на мелком участке реки, где её проще пересечь, из-за чего мигранты вынуждены переплывать водоём в более глубоких местах, а затем проползать через колючую проволоку. Обострился вопрос после того, как сотрудник техасской полиции, личность которого не раскрывается, в электронном письме непосредственному руководителю назвал комплекс из буёв и колючей проволоки «не чем иным, как негуманной западнёй» для мигрантов.



МИРЕЙЯ ВИЛЛАРЕАЛ, корреспондент ABC News с репортажем из Игл-Пасс, штат Техас: А кроме того, Дэвид, нам только что велели покинуть общественный парк, который вы видите за моей спиной, обосновав это тем, что эту прибрежную зону сейчас контролируют сотрудники управления общественной безопасности Техаса для проведения этой самой операции. Поэтому подобраться к этим красным буям поближе мы не можем. Между тем нам известно, что на другом берегу, в Мексике, также встревожены и заявляют, что штат Техас нарушает международные соглашения. Дэвид?



С нами была Мирейя Виллареал. Спасибо вам, Мирейя!



Дата выхода в эфир 24 июля 2023 года.

* Раздел 42 Кодекса США содержит акты, регламентирующие здравоохранение и соцобеспечение. В соответствии со статьёй 265 этого раздела, власти США могут высылать из страны лиц, недавно побывавших на любой территории, где зафиксировано опасное инфекционное заболевание. После начала пандемии коронавируса администрация Дональда Трампа стала активно пользоваться этим положением для сокращения миграционного потока — многим мигрантам на его основании отказывали во въезде на американскую территорию. Администрация Байдена продлевать режим в конечном счёте отказалась, и он прекратил своё действие в мае 2023 года (прим. ИноТВ).