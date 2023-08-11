WION: благодаря посредникам Россия по-прежнему получает западное оборудование для своей военной техники
Итак, прошло уже более 500 дней после начала российской спецоперации на Украине. При этом обе стороны применяют в ходе военных действий тяжёлое вооружение. Соединённые Штаты до сих пор обещают оказывать наибольшую финансовую поддержку Киеву. Однако знаете ли вы, что Вашингтон мог также косвенно способствовать и усилиям Москвы в военной сфере?
Да-да, несмотря на множество санкций, введённых Великобританией, Соединёнными Штатами и Европейским союзом против России, и несмотря на многочисленные попытки ограничить доступ Москвы к зарубежным поставкам в военной сфере, Россия до сих пор сохраняет свою военную машину на ходу — и топливо для этой машины вполне может поступать из Вашингтона.
Большая часть имеющихся у Москвы вооружений, включая баллистические и крылатые ракеты, на самом деле содержит компоненты, произведённые здесь, в США — а также в Великобритании, Германии, Японии и Израиле. Сообщается также, что микросхемы и процессоры составляют около половины всех компонентов для российского вооружения, причём две трети из этого было произведено американскими компаниями.
Но учитывая, что в отношении этих компонентов были введены санкции, Россия нашла для них обходной путь благодаря посредникам из третьих стран. Как сообщают СМИ, пять процентов американских микрочипов попадают в Россию через Гонконг или Китай. В сообщениях также упоминаются многочисленные компании, которые расположены в Чехии, Сербии, Армении, Казахстане, Турции и Индии.
Западные страны тоже знают об этом. Великобритания вводит санкции против компаний и частных лиц, базирующихся в Турции, Дубае, Словакии и Швейцарии, — всё это за последнее время. Однако ещё раньше, в мае, США, Великобритания и ЕС опубликовали список распространённых высокоприоритетных товаров и предупредили остальные страны, что это не должно попасть в руки России. В список входят такие элементы, как интегральные схемы, полупроводники, лазеры и навигационные приборы.
По словам экспертов, погоня за посредниками в третьих странах похожа на игру в кошки-мышки: как только любой компонент попадает в руки посредника, отследить его дальше становится сложно. А когда это удаётся сделать, то бывает уже слишком поздно, потому что продукт уже достиг своей конечной точки назначения и оказался в России. Эксперты также говорят, что здесь может оказаться полезным чёрный список подозрительных посредников.
Дата выхода в эфир 10 августа 2023 года.
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