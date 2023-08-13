19FortyFive: пытаются наверстать — США гонятся за Россией и Китаем в сфере гиперзвукового оружия

США пытаются догнать Россию и Китай в гонке за разработку и развёртывание гиперзвукового оружия, сообщает 19FortyFive. В течение следующих нескольких лет Пентагон планирует взять на боевое дежурство свой первый комплект армейского гиперзвукового оружия большой дальности. После этого через несколько лет последует система обычного оперативного удара морского базирования, а затем будут созданы и крылатые ракеты с гиперзвуковой атакой воздушного базирования.

США участвуют в гонке по разработке и развёртыванию гиперзвукового оружия, в которой Соединённые Штаты стремятся догнать Россию и Китай. Обе сверхдержавы считают гиперзвуковое оружие жизненно важным для обеспечения безопасности своих территорий. Такое оружие несёт угрозу американским авианосцам, авиабазам, а также объектам противовоздушной и противоракетной обороны, пишет издание 19FortyFive.

Гиперзвуковое оружие — сложная система, для разработки которой требуется не только опыт работы с множеством передовых технологий, но и доступ к сложной инфраструктуре, такой как высокоскоростные аэродинамические трубы и испытательные полигоны. Также непростой задачей является интеграция таких систем с военными структурами и обеспечение необходимыми средствами управления, контроля и целеуказания. В США существует только несколько оборонных компаний, обладающих набором навыков и возможностей, необходимых для создания американского гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковое оружие проще всего определить по скорости — она составляет 5 Махов или выше. Есть два типа гиперзвука. Первые — это гиперзвуковые планирующие аппараты, которые выпускаются из ракетного ускорителя и используют энергию ракеты для достижения своей цели. Вторые — крылатые ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем или воздушно-реактивными двигателями для достижения гиперзвуковых скоростей. Гиперзвуковое оружие не только быстрое, но и дальнобойное, обладает высокой манёвренностью и большую часть времени полёта проводит в верхних слоях атмосферы, где оно менее уязвимо для средств противовоздушной и противоракетной обороны, поясняет автор статьи.

Поскольку гиперзвуковое оружие предназначено для эксплуатации при экстремальных температурах во время полёта, оно намного дороже, чем классические боеголовки баллистических ракет и крылатые ракеты. Таким образом, это оружие будут зарезервировано для использования против наиболее важных и наиболее защищённых объектов противника, включая усиленные узлы управления и контроля, передовые средства противовоздушной обороны, мобильные ракеты и склады.