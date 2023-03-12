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WT: Китай обогнал США в области гиперзвука, подтверждает американская разведка

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КНР значительно опережает Америку по темпам разработки и развёртывания гиперзвуковых ракет, заявил в пятницу на слушаниях в конгрессе ведущий научный сотрудник Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) Пол Фрайстлер. Как пишет The Washington Times, специалист заявил, что это усугубляет риск удара по территории Соединённых Штатов.
WT: Китай обогнал США в области гиперзвука, подтверждает американская разведка
AP

Китай крайне быстро развёртывает гиперзвуковые вооружения, что создаёт всё более ощутимую угрозу ядерных и неядерных ударов по территории Соединённых Штатов, пишет The Washington Times. По информации издания, об этом в пятницу на слушаниях в палате представителей США предупредил конгрессменов ведущий научный сотруник Разведывательного управления американского минобороны (РУМО) Пол Фрайстлер.

«За последние два десятилетия Китай посредством мощных и направленных усилий в плане инвестиций, исследований, испытаний и развёртывания кардинально нарастил масштабы разработки гиперзвуковых ракетных технологий как обычного, так и ядерного назначения», — цитирует эксперта газета. 
 
По словам Фрайстлера, Пекин «агрессивными темпами» разработал и принял на вооружение сразу несколько типов сверхбыстрых ракет, включая как планеры, так и крылатые ракеты, оборудованные гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями и способные маневрировать, двигаясь в пять раз быстрее скорости звука.
 
Как отметил сотрудник РУМО, одним из ключевых показателей, демонстрирующих серьёзные масштабы гиперзвуковой программы Пекина, является тот факт, что Народно-освободительная армия Китая, по данным американской разведки, возвела 21 аэродинамическую трубу — и три из них применяются для испытаний ракет, способных достигать скоростей до 12 М (более 14,8 тыс. км/ч). В свою очередь, Пентагон, Министерство энергетики США и NASA на данный момент имеют в своём распоряжении по меньшей мере 20 аэродинамических труб — однако 14 из них были сконструированы в 70-е годы прошлого века, а потому использоваться для испытаний гиперзвукового оружия, вероятно, не могут, пишет The Washington Times. Несколько американских университетов в настоящее время ведут строительство новых труб, пригодных для тестирования ракет со скоростью до 6 М (7,4 тыс. км/ч), что позволяет предположить, что маневрирующие гиперзвуковые ракеты производства США, находящиеся пока в разработке, будут иметь именно такую предельную скорость, подчёркивает обозреватель издания.
 
Фрайстлер в ходе слушаний в палате представителей среди прочего рассказал, что принятый на вооружение Китаем гиперзвуковой комплекс «Дунфэн-17» способен поражать цели на расстоянии по меньшей мере 1,6 тыс. км, «что даёт ему возможность наносить удары по американским войскам в Западно-Тихоокеанском регионе». Кроме того, Пекин также ведёт работу над созданием межконтинетальной баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком — и уже провёл в июле 2021 года успешные испытания ракеты, которая облетела вокруг земного шара, а затем поразила наземную цель, сообщил конгрессменам специалист.
 
Китай — не единственный «соперник» США, который добивается значительных успехов на ниве гиперзвука: преуспевает в этой сфере и Россия, которая недавно приняла на вооружение три гиперзвуковых ракеты, а на этой неделе применила оружие этого типа для ударов по украинской инфраструктуре, упоминается в материале WT. Вместе с тем, по мнению Фрайстлера, Пекин опережает Москву как по количеству ракет, так и в плане развитости инфраструктуры под них. 
 
По данным The Washington Times, в состоявшихся в пятницу слушаниях, которые были полностью посвящены гиперзвуковому оружию, помимо Фрайстлера принимали участие высопоставленные офицеры ВВС, ВМФ и Сухопутных сил США, а также два чиновника Пентагона, отвечающие за программу разработки гиперзвуковых ракет. Официальные лица заверили конгрессменов, что гиперзвуковые ракетные комплексы поступят на вооружение армии США уже в этом году, пишет издание.
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источник
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