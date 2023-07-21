Позади русских и китайцев — Hill о тревожном отставании США в области гиперзвукового оружия

Нынешнее отставание США от русских и китайцев по возможностям гиперзвукового оружия вызывает серьёзную тревогу, считает контр-адмирал ВМС США в отставке Дональд Лорен. Как он пишет в статье для The Hill, Америке необходимо реагировать на этот вызов как можно скорее, поскольку прогресс Москвы и Пекина в данной области представляет угрозу для национальной безопасности США.

Шестьдесят шесть лет назад Советский Союз потряс американцев, запустив первый в мире искусственный спутник Земли. На тот момент самой передовой научной державой большинство считало именно США, проча им господство в надвигающейся космической гонке. Однако суровая реальность показала, что Советы превзошли американские технологии, и это стало не только ужасной угрозой безопасности, но и национальным унижением.

Президент Эйзенхауэр поставил задачу наверстать упущенное — спустя всего четыре месяца американские инженеры отправили на орбиту более мощный «Эксплорер-1». После этого администрация Эйзенхауэра учредила NASA, чтобы гарантировать победу США в любом космическом соревновании будущего.

Как считает почётный практикующий профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне, контр-адмирал ВМС США в отставке, бывший заместитель помощника министра обороны и бывший помощник министра по делам ветеранов Дональд Лорен, вспоминая прошлое, нельзя не отметить, насколько тревожно нынешнее отставание США от русских и китайцев по возможностям гиперзвукового оружия, и на этот вызов необходимо отреагировать как можно скорее.

Как продолжает Лорен в статье для The Hill, в то время, как США, судя по всему, застряли на этапе исследований и испытаний, державы-соперницы уже развернули гиперзвуковые системы, защититься от которых может быть чрезвычайно трудно из-за их высокой скорости и манёвренности.

Вести с полномасштабного конфликта на Украине говорят о российских ударах гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые запускаются с воздуха и, как утверждается, способны развивать скорость до 10 Мах, то есть в десять раз быстрее скорости звука. Хотя украинцы утверждают, что некоторые из них удалось сбить американскими ракетами, США пока не могут предложить собственное гиперзвуковое оружие, чтобы противостоять угрозе.

Сообщается, что Китай в развёртывании гиперзвукового оружия продвинулся ещё дальше России — и потенциально может угрожать не только Тайваню, но и самим США. Кроме того, Китай поигрывает военными мускулами с помощью баллистической ракеты средней дальности DF-17 и межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, оснащённых гиперзвуковым планирующим боевым блоком.

Но почему же США так сильно отстают? По мнению автора статьи, это объясняется тем, что Министерство обороны США уже много лет посылает промышленности противоречивые сигналы о необходимости независимых инноваций, а его цели в отношении гиперзвуковых технологий расфокусированы. В результате появляются дублирующие друг друга программы финансирования от минобороны, которые не только не двигают дело с мёртвой точки в геополитическом плане, но и по-прежнему нуждаются в постоянной финансовой подпитке со стороны конгресса.

Яркий тому пример — это «кризис идентичности», в котором оказался проект ВВС Mayhem — программа гиперзвукового оружия стоимостью $334 млн. Разработчики даже не могут решить, что они делают: недавние сообщения из открытых источников говорят о разработке ракеты, однако цифровые изображения намекают на самолёт. Лорен считает, что из-за столь сомнительного подхода проект наверняка будет свёрнут, как и многие другие гиперзвуковые программы, или после долгих мытарств окольными путями придёт к обычным беспилотникам, но по завышенной цене.

«Правительство и оборонная промышленность должны сотрудничать, чтобы имеющиеся ресурсы соответствовали требованиям. Мы не можем вечно ждать ввода гиперзвуковых систем в эксплуатацию. Угроза национальной безопасности, исходящая от китайского и российского гиперзвукового оружия, должна рассматриваться как аналогичная той, что исходила от советского спутника несколько поколений назад», — заключает автор статьи.