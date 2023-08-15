Политик СДПГ: допускать возможность поражения целей на российской территории немецким оружием неприемлемо

Вопреки всем призывам зелёных и СвДП как можно скорее поставить на Украину крылатые ракеты Taurus, Олаф Шольц дал понять, что не потерпит никакого давления на него по этому вопросу, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Его однопартиец, эксперт СДПГ по вопросам обороны Йоханнес Арльт, поддержал Шольца. По его словам, у многих в Германии предполагаемая поставка ракет вызывает сомнения, а допускать возможность поражения целей на российской территории немецким оружием неприемлемо.

Зелёные и СвДП призывают канцлера Олафа Шольца принять быстрое решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. «Промедление и отказ могут иметь высокую цену и способствовать росту напряжённости», — заявила в понедельник заместитель председателя парламентской фракции зелёных Агнешка Брюггер.

«Необходимо срочно поставить Taurus», — также призывает председатель оборонного комитета бундестага, политик СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Как отмечает издание, Шольц до сих пор не взял на себя обязательств по этому вопросу, несмотря на настоятельные просьбы Киева. «Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно рассматривать каждое решение», — заявил он в воскресенье в «летнем интервью» на канале ZDF. Канцлер также дал понять, что не хочет, чтобы на него оказывали давление по этому вопросу.

По словам Брюггер, обмен всеми возможными аргументами уже состоялся. «Федеральное правительство должно принять решение быстро и положительно», — требует политик от партии зелёных.

В свою очередь, Штрак-Циммерманн заявила, что крылатые ракеты Taurus являются «ещё одной существенной мерой поддержки в борьбе против продолжающихся жестоких российских атак на гражданское население Украины».

В связи с этим она призывает ведомство канцлера «больше не колебаться». «Мы не должны терять времени», — предупредила политик от свободных демократов. Тот, кто хочет, чтобы Украина победила в этом конфликте, должен «сделать всё возможное, что позволяет международное право, и не ослаблять поддержку».

Коллега Шольца по партии, эксперт СДПГ по вопросам обороны Йоханнес Арльт, напротив, высказался за то, чтобы серьёзно отнестись к опасениям по поводу предполагаемой поставки крылатых ракет. «Я думаю, что критика и сомнения по поводу таких поставок слишком мало представлены в общественных дебатах», — заявил депутат бундестага в понедельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Именно поэтому важно «дать людям возможность высказаться, а не просто отмахнуться от этих опасений».

Арльт прежде всего отметил, что крылатые ракеты с дальностью полёта 500 км теоретически могут поражать цели на территории России. По его словам, это может быть законно с точки зрения международного права, но он считает очень сложной ситуацию, когда немецкое оружие поражает цели на российской территории. «На самом деле я не считаю это приемлемым», — сказал он.

На вопрос о том, не доверяет ли он Украине в этом вопросе, Арльт ответил: «Я хотел бы, чтобы в любом случае риск того, что мы нанесём очень серьёзный ущерб поставкой такого оружия, был как можно меньше». Однако он также считает возможным, что правительство Германии в конце концов примет решение в пользу поставки.

Арльт отметил, что после начала российской спецоперации на Украине Германия отказалась от своей традиции не поставлять оружие в зоны боевых действий. «Мы совершили тут поворот на 180 градусов, и не всем людям в нашей стране это по душе», — сказал он. Также, по его словам, учитывая возможные последствия таких поставок оружия, очень важно взвесить, «что действительно помогает, а что несёт в себе возможные риски».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в выходные в очередной раз подчеркнул важность поставки крылатых ракет Taurus для его страны. «Украине нужны ракеты Taurus, чтобы сохранить больше жизней украинских солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну», — заявил Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag. До сих пор Украина получала крылатые ракеты от Великобритании и Франции, напоминает немецкая газета Der Tagesspiegel.