Несмотря на то что американцам на протяжении многих месяцев постоянно лгали о том, что происходит на Украине, они всё же сумели понять, что в интересах Америки — прекратить помогать Киеву и отказаться от дальнейшего вмешательства в конфликт, заявил в интервью, опубликованном на канале Douglas Macgregor Straight Calls, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Однако военные действия, вероятнее всего, будут тянуться и дальше — ведь они выгодны миллиардерам, которым на самом деле принадлежит власть в Америке, посетовал отставной офицер.
Господин полковник, позвольте я начну с тех социологических данных, на которые я намекал: мы видим, что это уже не какая-то фишка конкретно республиканцев или конкретно демократов — американцам из обоих этих лагерей, а также тем, кто не обязательно себя причисляет к демократам, республиканцам, либералам или консерваторам, слегка надоело то, что мы продолжаем оказывать поддержку правительству Зеленского в их войне с Россией. Но почему же эта тема до сих пор не вызывает разочарования у лидеров США?
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке:То, что американцы оказались такими рациональными людьми, — самое настоящее чудо, ведь, как вам самому известно, большую часть правды им просто-напросто не рассказывали: им многие месяцы постоянно врали о том, что происходит на Украине и почему идёт эта война. Но они каким-то образом, каким-то чудом смогли пробиться через пелену обмана и всё поняли.
Проблема же заключается для американцев в общем смысле в том, что наша «Единая партия» — а я уже по сути перестал республиканцев и демократов разделять, я уже всех их описываю как «Единую партию» и «болото», которое у нас всем заправляет, — действует исключительно по указке спонсоров. К несчастью, та система, с которой мы на сегодняшний день живём, — это власть спонсоров. А эти спонсоры — это американский аналог российских олигархов, миллиардеры и миллионеры, и большинству из них нужна война.
В США такого никто не просил — и ни одного человека в Америке предварительно не спрашивали: «Хотите, превратим Украину в аванпост НАТО, при помощи которого оно сможет атаковать Россию?» Конечно же, такие вопросы никто никому не задавал и подобное никому было не нужно.
Ну а теперь, когда весь этот план провалился, американцы стали говорить: «Так, а давайте-ка обойдёмся малой кровью и оттуда уйдём». Но к несчастью, спонсоры хотят продолжения — и, пока у нас и конгресс, и сенат, и президентская администрация находятся во владении этих людей, всё это, как мне кажется, будет тянуться дальше.
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