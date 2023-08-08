Согласно последнему опросу, 55% американцев считают, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование в поддержку Украины. Однако в Вашингтоне не понимают, с чем имеют дело, заявил сенатор Томми Тубервиль в интервью Fox News. Борьбу Украины с Россией он сравнил с игрой команды школьников против команды колледжа. По его словам, Киев не может победить, сколько бы США ни бросались деньгами.

Новый опрос показывает, что американцы, как я и предсказывала, всё больше устают от финансирования войны режима на Украине. Это опосредованная война, конечно же, против России. Согласно новому опросу CNN, опубликованному в пятницу, 55 процентов американцев говорят, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование. Тот же процент независимых избирателей согласен с этим, 56 процентов сказали, что мы сделали достаточно. Будет ли это иметь какое-то значение? Ведь в прошлых конфликтах политикам требовалось много времени, чтобы понять суть.



ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ, сенатор США: Да, мы в Вашингтоне не понимаем сути. Я не поддержал отправку на Украину ни единого цента. Россия не должна была этого сделать. Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось. В тот момент они уже воевали. Но в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть. Мы можем сколько угодно бросаться деньгами, но если мы не пошлём туда НАТО и наши войска, чего мы не собираемся делать, если я имею к этому хоть какое-то отношение, то шансов нет. Поэтому они пытаются отвлечь внимание от реальной проблемы, а это администрация Байдена. И демократы. Они — полная катастрофа.

Дата публикации 08 августа 2023 года.