WSJ: на Западе начинают думать об украинской кампании следующего года

Нынешняя кампания ВСУ может продолжаться ещё много месяцев, однако западные военные стратеги и политики уже задумались о весеннем наступлении следующего года. Как пишет The Wall Street Journal, возможно, новый рывок произойдёт в ближайшем будущем, но эксперты уже задаются вопросом, чего реалистично добиться в ближайшие несколько месяцев и как лучше подготовиться к затяжному конфликту.

Нынешняя кампания ВСУ может продолжаться ещё много месяцев, однако западные военные стратеги и политики уже задумались о весеннем наступлении следующего года. Как пишет The Wall Street Journal, таким образом крепнет понимание того, что если не случится крупного прорыва, борьба Украины против российских войск наверняка займёт много времени.

Как отмечает автор материала, когда весеннее контрнаступление Киева только началось, оптимисты надеялись, что ВСУ повторят прошлогодний успех. Но первая же попытка бросить на прорыв укреплённых позиций русских недавно поставленные западные танки и бронетехнику застопорилась.

С тех пор продвижение было медленным и болезненным, и ВСУ стали опираться на тактику небольших подразделений. Возможно, новый рывок произойдёт в ближайшем будущем, но военачальники и политики уже задаются вопросом, чего реалистично добиться в ближайшие несколько месяцев и как лучше подготовиться к затяжному конфликту.

В Киеве и западных столицах беспокоятся, что политики и избиратели могут счесть Украину безвылазной трясиной и разочароваться в её поддержке. И даже если западные сторонники Киева сохранят решимость, то часы всё равно тикают, а в изнурительных боях ВСУ растрачивают боеприпасы, личный состав и запас морально-волевых сил.

Но все военные кампании рано или поздно заканчиваются — даже те, которые длятся годами. В какой-то момент случается, как выражаются тактики, кульминация — момент, когда наступающие силы уже не могут идти дальше, будь то из-за успехов или же, наоборот, препятствий или нехватки припасов.

Цель Киева на данном этапе такова: достаточно успешно завершить нынешнее наступление, чтобы продемонстрировать украинским гражданам и своим сторонникам в Вашингтоне, Берлине и вообще в мире, что их помощь крайне уместна и востребована, что она должна продолжаться.

Байден на саммите НАТО в Литве в прошлом месяце сообщил украинскому президенту и ликующей толпе, что поддержка США останется неизменной. Соединённые Штаты, союзники по НАТО и Япония обязались разработать для Украины долгосрочные планы безопасности. Пентагон продолжает поставлять Киеву новейшее вооружение. Кроме того, союзники наращивают поражающую силу поставленного оружия — например, в ход пошли крылатые ракеты воздушного базирования.

Между тем, высшее военное командование уже нескольких месяцев предупреждает, что повторить достижения, которых Украина добилась в прошлом году, на сей раз будет нелегко. Глава Объединённого комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли неоднократно предостерегал от чрезмерного оптимизма и расчётов, что Киев сможет быстро перерезать российский сухопутный коридор в Крым на юго-востоке или изолировать полуостров иным образом.

Эта осторожность постепенно берёт верх и в Белом доме, говорит Иво Даалдер, во времена Барака Обамы занимавший пост представителя при НАТО.

«Полагаю, в администрации есть понимание того, что вернуть себе всю территорию Украина в ближайшее время не сможет», — сказал Даалдер.

Американские и другие западные официальные лица надеялись, что значительный украинский прорыв нанесёт российским силам такой урон, что уже этой зимой президент Владимир Путин запросит серьёзных переговоров об урегулировании тем или иным образом. Однако сейчас, по словам дипломатов, шансы на это представляются незначительными.

Вместо этого Россия укрепляет физическую оборону, вводя резервы личного состава и наращивая производство боеприпасов и оружия. Запад также упрочивает военную промышленность, тем самым повышая вероятность затяжного противостояния на истощение.

Беспокойство вызывает и отношение политиков к продолжающемуся конфликту, особенно в преддверии президентских выборов в США в ноябре следующего года. Так, бывший президент и лидер Республиканской партии Дональд Трамп предложил сократить поддержку Украины.

Однако другие республиканцы, в том числе в сенате и палате представителей, дальнейшую помощь Киеву поддерживают, хотя некоторые и призывают ужесточить над ней контроль. На голосовании по оборонным ассигнованиям в прошлом месяце в палате представителей пять выдвинутых республиканцами-трампистами поправок, которые бы урезали помощь Украине, были отклонены большинством голосов. Против них наравне с демократами проголосовали свыше 130 республиканцев.

«Полагаю, это добрый знак для дальнейшей поддержки», — считает Иво Даалдер.

Однако страх, что такая поддержка может исчезнуть, если Трамп вернёт себе Белый дом, давит на Украину и её сторонников и вынуждает их любой ценой добиваться солидных успехов в следующем году, если уж они невозможны в этом.