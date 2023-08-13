WION: Варшава «готова к любому сценарию» — напряжённость на границе Польши и Белоруссии растёт

Варшава решила отправить 10 тысяч военнослужащих для укрепления границы после сообщений о том, что сотрудники ЧВК «Вагнер» проводят обучение белорусских солдат с использованием бронетехники и беспилотников вблизи польской территории. Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что необходимо подготовиться к «любому сценарию», передаёт WION. Эксперты опасаются, что в случае обострения конфликта Россия перекроет Сувалкский коридор, чтобы отрезать Эстонию, Латвию и Литву от их союзников по НАТО.

На белорусско-польской границе нарастает напряжённость в связи с тем, что российские наёмники Группы Вагнера находятся в Белоруссии. И это не нравится Польше.



Варшава планирует дополнительно направить к границе не менее 10 тысяч военнослужащих, в дополнение к уже имеющемуся там пограничному контингенту: в то время как 4000 человек начнут оказывать ему непосредственную поддержку, ещё 6000 будут в резерве. Как вы понимаете, Польша опасается гибридных атак и военных вторжений наряду с потоком нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть в эту страну.



И больше всего опасений вызывают подразделения российской ЧВК, которые переместились в Белоруссию в прошлом месяце после попытки мятежа. Эти наёмники занимались обучением белорусских солдат с использованием бронетехники и беспилотников всего в пяти километрах к востоку от польской границы.



Более того, Польша обвиняет Белоруссию в том, что она заставляет мигрантов с Ближнего Востока и из Африки приезжать с целью нелегально перебраться через границу. Но по словам Польши, она готова справиться с любыми проблемами.



МАРИУШ БЛАЩАК, министр обороны Польши: Мы должны быть готовы к любому сценарию на польско-белорусской границе, мы ничего не исключаем. И именно поэтому мы решили передислоцировать армию ближе к границе с Белоруссией: чтобы укрепить границу и отпугнуть агрессора. И чтобы агрессор не посмел нападать на Польшу.



Ранее Польша заявила, что два белорусских военных вертолёта залетели вглубь её территории примерно на два километра. Однако Белоруссия отвергла эти обвинения.



Сухопутная граница между Польшей и Литвой проходит по линии, которую называют Сувалкский коридор. Эта полоса земли территориально связывает Белоруссию с российским анклавом Калининградом. И если российско-украинский конфликт выплеснется через границу, как полагают эксперты, эта территория станет потенциальной мишенью.



Россия и Белоруссия, конечно же, могут перекрыть этот коридор, чтобы изолировать Прибалтийские республики — Эстонию, Латвию и Литву — и отрезать их от союзников по НАТО в восточной части Европы. Эксперты говорят, что Россия также может использовать этот регион с целью «прощупать почву» и выяснить, к каким последствиям на самом деле могло бы привести вторжение в страну, являющуюся членом НАТО.



Москва, в свою очередь, не жалеет средств на подготовку. Россия заявила также, что Польша стала инструментом антироссийской политики США. Кроме того, Москва наращивает силы на своих западных границах — в то время как Запад продолжает вооружать членов НАТО, включая Финляндию и Польшу, которые расположены рядом с Россией.



Дата выхода в эфир 10 августа 2023 года.