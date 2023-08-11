Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: незащищённые границы — немецкая оппозиция требует установить погранконтроль с Польшей и Чехией

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В настоящее время через границу с Польшей и Чехией в Германию нелегально въезжает больше людей, чем через все остальные участки немецкой границы, вместе взятые, и число незаконных пересечений постоянно растёт, пишет Frankfurter Allgemeine. В этой связи представители Христианско-демократического союза Германии вновь призвали к введению стационарного пограничного контроля. По словам члена комитета бундестага по внутренним делам Александра Трома, ситуация на границах с Польшей и Чехией в настоящий момент «полностью вышла из-под контроля».
FAZ: незащищённые границы — немецкая оппозиция требует установить погранконтроль с Польшей и Чехией
AP

Количество лиц, нелегально въехавших на территорию Германии через Польшу и Чехию, в первой половине года значительно возросло. В общей сложности в период с января по июль польско-немецкую границу незаконно пересекли 14 303 человека, что на 144% больше, чем за тот же период 2022 года. А в апреле этого года было зафиксировано на 220% незаконных пересечений границы больше, чем в том же месяце прошлого. Число незаконных пересечений чешско-немецкой границы в период с января по июль увеличилось почти на 50% — с 4782 до 7102, сообщает Frankfurter Allgemeine.

В настоящее время через границу с Польшей и Чехией в Германию нелегально въезжает больше людей, чем через все остальные участки границы, вместе взятые. По данным Министерства внутренних дел Германии, в июле немецкую границу незаконно пересекли 8062 человека, 2335 — через Польшу, 2032 — через Чехию.
 
Согласно определению, содержащемуся в законе о пребывании, незаконным считается въезд в страну без каких-либо документов, удостоверяющих личность, а также без необходимой визы или других оснований для пребывания. Незаконный въезд является уголовным преступлением, однако преимущественную силу имеет Женевская конвенция о статусе беженцев. В ней говорится, что на беженцев, прибывающих непосредственно с территории, на которой их жизни или свободе угрожала опасность, даже если они въезжают в страну без разрешения, не должно налагаться никаких взысканий.
 
В связи с ростом числа лиц, незаконно въезжающих в Германию, член комитета бундестага по внутренним делам от фракции ХДС/ХСС Александр Тром вновь призывает к введению стационарного пограничного контроля с Польшей и Чехией. «Границы Германии находятся под таким давлением, какого не было в течение многих лет, и улучшения не предвидится», — заявил Тром в беседе с Frankfurter Allgemeine. По его словам, ситуация «полностью вышла из-под контроля».
 
Он критикует тот факт, что федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер оставляет границы с Польшей и Чехией «незащищёнными». «При этом Фезер знает, что Путин и Белоруссия целенаправленно используют открытые границы в качестве шлюза для нелегальной миграции, — отмечает Тром. — Нэнси Фезер должна перестать заниматься предвыборной кампанией в Гессене и наконец отдать должное своей роли министра внутренних дел».
 
На австрийско-немецкой границе пограничный контроль был введён в разгар миграционного кризиса осенью 2015 года и с тех пор его действие постоянно продлевалось. Министры внутренних дел Бранденбурга и Саксонии Михаэль Штюбген и Армин Шустер недавно также высказались за введение стационарного пограничного контроля в связи с напряжённой ситуацией на государственных границах. В понедельник их поддержал председатель ХДС Фридрих Мерц. К расширению пограничного контроля он призвал во время посещения федеральной полиции в Розенхайме. Под стационарным контролем не подразумевается проверка каждого автомобиля и его пассажиров при пересечении границы. Речь идёт о выборочных проверках. Однако без предварительного уведомления Брюсселя их проведение в Шенгенской зоне невозможно.
 
Министерство внутренних дел Германии неоднократно выступало против введения стационарного контроля на границах с Польшей и Чехией, ссылаясь на усиленные розыскные мероприятия: в целях предотвращения незаконного въезда Федеральная полиция уполномочена устанавливать личность людей на расстоянии до 30 км от границы без какого-либо уведомления. Факт незаконного въезда устанавливается с помощью скрытой слежки. Есть существенная разница между стационарным пограничным контролем и скрытыми розыскными мероприятиями: лицам может быть отказано во въезде только в том случае, если будет установлено, что они незаконно прибыли на пограничный переход. Так обстоит дело с юридической точки зрения. С политической же такой подход является весьма спорным, утверждает Frankfurter Allgemeine.
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