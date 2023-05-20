Der Spiegel: Австрия рассчитывает на поддержку ФРГ в вопросе ужесточения миграционной политики ЕС

В Австрии позитивно отреагировали на то, что некоторые ведущие политики немецкой правящей коалиции обозначили готовность к ужесточению миграционной политики ЕС, пишет Der Spiegel. Отмечается, что ряд стран ЕС требует ввести более эффективный контроль на внешних границах, а также незамедлительно депортировать мигрантов, не имеющих право на убежище.

Уже многие годы ЕС пытается организовать общую миграционную политику, пишет Der Spiegel. Многие страны требуют ужесточения контроля за внешними границами. Сейчас некоторые ведущие политики из немецкой правящей коалиции обозначили свою готовность к подобным мерам, что вызвало одобрение со стороны Австрии.

«Я всецело приветствую смену парадигмы по миграционным вопросам в Германии», — приводит издание слова министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера. Как отмечает Der Spiegel, Карнер требует более жёсткого миграционного курса. В частности, он призывает ввести меры, которые ограничили бы приток нелегальных мигрантов в ЕС.

На встрече министров внутренних дел ЕС, которая пройдёт 8 июня, будет обсуждаться уже давно сформулированная реформа правил предоставления убежища, пишет Der Spiegel. В принятии этой реформы в первую очередь заинтересованы страны, находящиеся на внешних границах ЕС, такие как Италия, а также страны, являющиеся целью многих мигрантов, такие как Германия.

В частности, глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер намерена добиваться того, чтобы процесс регистрации и идентификации лиц, претендующих на получение убежища, протекал надёжнее, пишет Der Spiegel. Помимо прочего, предлагается ввести незамедлительную депортацию тех мигрантов, которые не имеют права на убежище. Что же касается мигрантов, получивших право на убежище, то их предлагается распределять среди стран ЕС.