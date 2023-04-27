N-TV: немецкие коммуны достигли предела возможностей по приёму беженцев

Города и коммуны в Германии достигли пределов возможностей по размещению и интеграции беженцев, сообщает немецкий телеканал N-TV. Им необходимы реальные меры поддержки со стороны федерального правительства, которое пока занимает блокирующую позицию в вопросах финансирования. Между тем, в этом году ожидается рост числа соискателей статуса беженца как минимум до 300 тыс. человек.

В преддверии конференции министров по вопросам интеграции и саммита федеральных земель муниципалитеты вновь призывают правительство оказать им больше поддержки в заботе о беженцах, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Немецкая ассоциация городов видит, что многие муниципалитеты находятся на пределе своих возможностей. «Нам нужны ощутимые результаты по дополнительной поддержке муниципалитетов в приёме беженцев, а также конкретные обязательства по теме интеграции, — заявил президент ассоциации городов Германии Маркус Леве. — Федеральное правительство должно отказаться от своей блокирующей позиции по вопросам финансирования».

Как сообщает N-TV, в среду и в четверг министры и сенаторы федеральных земель, ответственные за интеграцию, соберутся в Висбадене, а 10 мая главы правительств федеральных земель встретятся с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.

Парламентская группа ХДС/ХСС повторила своё предупреждение о том, что число новых просителей убежища в этом году может вырасти как минимум до 300 тыс. человек — а скорее, их будет даже больше. «Прогноз основан на первых трёх месяцах года, когда уже было 80 тысяч первичных заявлений, — отмечает эксперт по внутренним делам Александр Тром. — Страна похожа на губку, которая уже полностью пропиталась».

В прошлом году почти 218 тыс. человек впервые обратились за убежищем в Германии — это самый высокий показатель с 2016 года. В это число не входят около миллиона военных беженцев с Украины, которым не пришлось просить убежища. «Мы уже несколько месяцев указываем на то, что многие города достигли своего предела в размещении и интеграции беженцев», — подчёркивает мэр Мюнстера Леве. По его словам, федеральное правительство также должно последовательно поддерживать репатриацию просителей убежища, которые обязаны покинуть страну и не имеют перспектив остаться. «Нам нужно больше соглашений о репатриации со странами происхождения», — настаивает политик ХДС.

Как отмечает N-TV, Ассоциация городов и муниципалитетов также призвала к более активным усилиям по интеграции. «В ближайшие годы число людей, приезжающих в Германию, будет продолжать расти, — сказал руководитель Герд Ландсберг в беседе с немецкими журналистами. — Поэтому важной задачей является скорейшая интеграция этих людей и их семей».

Ландсберг призывает безотлагательно признать профессиональные квалификации беженцев и сделать это в рамках цифровых систем, а также расширить языковые курсы. По его словам, в школах и детских садах должны быть специальные предложения по интеграции, так как они обычно пользуются особым успехом.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила успешные шаги, уже предпринятые для интеграции украинских беженцев. «Мы отреагировали очень быстро и сразу же открыли доступ к нашим интеграционным мерам для беженцев с Украины», — заявила политик СДПГ. За короткое время вместимость интеграционных курсов была увеличена в три раза. «За последние 12 месяцев более 400 тысяч человек начали посещать курсы по интеграции — это больше, чем за три года — 2019-й, 2020-й и 2021-й, вместе взятые», — подчеркнула Фезер.

Во вторник лидер фракции Союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал правительство принять более жёсткие контрмеры в связи с большим количеством беженцев. В ответ на это эксперт по миграции партии зелёных Филиц Полат раскритиковала «кризисную кампанию ХДС и ХСС», которая «ни в коей мере не отражает работу федеральных, земельных и местных органов власти по приёму и уходу за более чем миллионом беженцев». По словам Полат, она тем не менее ожидает от канцлера Олафа Шольца «чёткого сигнала об адекватной финансовой поддержке муниципалитетов со стороны федерального правительства». Эксперт подчеркнула: «Необходимо справедливое распределение расходов между федеральным правительством и землями».

В свою очередь, министр по интеграции в земле Шлезвиг-Гольштейн Амината Туре выступила за создание постоянных структур по чрезвычайным ситуациям. «Если вы посмотрите на кризисы во всём мире, то мы должны создать в Германии структуру, которая будет постоянно готова принимать людей», — считает политик зелёных. По её словам, её федеральная земля уже находится в процессе создания соответствующих резервов на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает немецкий телеканал N-TV.