Bild: ситуация взрывоопасная — немецкие политики потребовали установить пограничный контроль с Польшей и Чехией для сдерживания миграции

В первом полугодии 2023 года в Германии было подано на 77,5% заявлений о предоставлении убежища больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Bild. На фоне «взрывоопасной» ситуации в сфере миграции политики Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, потребовали, чтобы министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер немедленно рассмотрела возможность введения стационарного пограничного контроля с Польшей и Чехией. В настоящий момент немецкой полиции разрешается осуществлять только выборочные проверки.

Отчёт Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) показывает: с января по июнь 2023 года в Германии было подано 150166 заявлений о предоставлении убежища, в то время как за тот же период 2022 года их число составило 84583. Таким образом, уже в первом полугодии 2023 года количество заявлений увеличилось на 77,5%, пишет Bild.

Многие нелегально въезжают на территорию ЕС по так называемому «белорусскому маршруту» — из Белоруссии через Польшу. Поэтому весной федеральные земли Бранденбург и Саксония потребовали введения стационарного пограничного контроля с Польшей — на саммите по делам беженцев канцлер Германии Олаф Шольц даже пообещал рассмотреть такую возможность в будущем.

Однако в мае министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против идеи ввода пограничного контроля. В составе «светофорной коалиции» особое раздражение это вызвало у Свободной демократической партии (СвДП). Потому что на тот момент было ясно: без пограничного контроля миграция не может быть сокращена и летом она будет продолжаться бесконтрольно.

Теперь на фоне «взрывоопасной» ситуации с беженцами СвДП требует, чтобы Фезер немедленно рассмотрела возможность введения пограничного контроля с Польшей и Чехией.

Заместитель главы федерального профсоюза полиции Мануэль Остерман заявил, что министр внутренних дел должна была отреагировать на ситуацию «ещё с началом миграционных потоков в Германию». «Сейчас мы сталкиваемся с осколками ошибочной политики безопасности, которая в обязательном порядке требует изменения», — подчеркнул он.

Он считает, что «введение временного пограничного контроля должно было быть само собой разумеющимся действием с гуманитарной точки зрения, но особенно с точки зрения безопасности».

Генеральный секретарь СвДП Биджан Джир-Сарай в связи с обострением ситуации в сфере миграции настоятельно рекомендует ввести пограничный контроль — причём на всех границах.

В интервью Bild Джир-Сарай заявил: «Общенациональный пограничный контроль может стать инструментом предотвращения нелегальной иммиграции в Германию. Этот вариант должен быть рассмотрен на предмет его осуществимости в срочном порядке».

На сегодняшний день стационарные пункты пограничного контроля установлены только на границе Баварии с Австрией. На всех других границах Германии федеральной полиции разрешается осуществлять только выборочные проверки. Это означает, что полиция проверяет документы, выявляет факт несанкционированного въезда, однако не предпринимает никаких действий — юридических полномочий для отказа в пересечении границы у неё нет.

Штефан Томас, парламентский секретарь СвДП, также подчёркивает: «Если число беженцев из таких стран, как Польша или Чехия, продолжит резко расти, нам придётся подумать и о временном усилении контроля на внутренних границах ЕС».

«Но это может быть использовано только в качестве последнего довода, поскольку Шенгенская зона без внутреннего пограничного контроля является одним из величайших достижений Европы, которое необходимо защищать», — отмечает политик.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС требует введения пограничного контроля уже давно. Депутат бундестага от ХДС Александр Тром утверждает: «Только в этом году более 160 тысяч мигрантов обратились к нам с просьбой о предоставлении убежища — это почти два крупных города, которые иммигрировали в Германию за несколько месяцев».

Тром продолжает: «Я не вижу, чтобы правительство «светофора» осознало серьёзность ситуации. Для нелегальной иммиграции на этом светофоре всё ещё горит зелёный свет. Нэнси Фезер давно должна была сделать защиту немецких границ своим приоритетом, чего она делать не хочет», — передаёт его слова Bild.