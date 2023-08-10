Polskie Radio: чтобы уж наверняка — Польша усилит охрану границы с Белоруссией десятитысячным контингентом

Июль этого года побил рекорды — в Польшу через Белоруссию пытались проникнуть почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Таких цифр не было с 2021 года, то есть с начала миграционного кризиса. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал Polskie Radio, что его ведомство решило перебросить 10 тыс. солдат поближе к границе с Белоруссией, чтобы «агрессор» не посмел напасть на поляков.

По сообщениям Пограничной службы Польши, мигранты предпринимают попытки повреждения заграждения на польско-белорусской границе с целью её нелегального пересечения. Сотрудники погранслужбы обращают внимание на то, что на такие действия подвигают белорусские службы, которые очень заинтересованы в организации потока нелегальной миграции через территорию Польши в другие страны ЕС, сообщает Polskie Radio.

В эфире радиостанции министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предупредил, что в случае, если такая провокация, как с белорусскими вертолётами, повторится, то власти рассмотрят возможность закрытия всех пограничных переходов с Белоруссией. «Более того, мы обсуждаем этот вопрос с Литвой, потому что у нас с литовцами общность интересов», — подчеркнул он.

Министр призвал серьёзно отнестись к эпизоду нарушения белорусскими вертолётами польского воздушного пространства. Он указал на белорусский подход в этом вопросе и ясно назвал случившееся очередной провокацией. «Всё, что происходит в Белоруссии, согласовывается с действиями России. Также создаётся впечатление, что часть политиков оппозиции играла свою роль в этом спектакле Кремля», — добавил он.

В интервью Блащак также сообщил, что подчинённое ему министерство перебрасывает армию «поближе к границе с Белоруссией с целью сдержать агрессора, чтобы он не посмел напасть на нас». «Около 10 тысяч солдат будет на границе: 4 тысячи будет напрямую оказывать поддержку пограничной службе, 6 тысяч будет в резерве», — подчеркнул он.

Polskie Radio напоминает, что в этом году было зарегистрировано более 19 тыс. попыток нелегального пересечения польской границы по сравнению с 16 тыс. в прошлом году. В свою очередь, июль этого года стал рекордным — в Польшу пытались проникнуть почти 4 тыс. человек. «Таких цифр не было с 2021 года, то есть с тех пор, как Белоруссия инициировала гибридную операцию», — резюмирует радиостанция.