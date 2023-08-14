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Болтон: вина за застопорившееся наступление Киева лежит на Байдене

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Неспособность украинцев добиться серьёзных военных успехов — это «естественный результат стратегии США», пишет в своей статье для The Wall Street Journal бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон. При этом в застопорившемся наступлении Киева он винит нерешительность не только Джо Байдена, но и западных стран.
Болтон: вина за застопорившееся наступление Киева лежит на Байдене
AP

Вина за застопорившееся наступление Киева лежит на решительности Джо Байдена, пишет в своей статье для The Wall Street Journal Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности при Дональде Трампе.

По его мнению, неспособность украинцев добиться серьёзных успехов — это «естественный результат стратегии США», направленной только на предотвращение военных достижений России.

Вместо этого, как полагает Болтон, президенту США Джо Байдену нужно начать активно работать над победой Киева.

«Неудачи Украины в наступлении и успехи России в обороне имеют общую причину: медленное, прерывистое, нестратегическое предоставление военной помощи Западом. Постоянные дебаты о том, стоит ли поставлять ту или иную систему вооружений, вечный страх, что Россия перейдёт к войне против Организации Североатлантического договора, а также периодическое бряцание ядерным оружием со стороны Кремля внушили западным столицам парализующую осторожность», — убеждён Болтон.

По его словам, НАТО, похоже, не желает выполнять своё обязательство по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Эта нерешительность является результатом успешного сдерживания со стороны Кремля, а не американской стратегической необходимостью», — считает Болтон.

Кроме того, «робкий и бессистемный подход» администрации Байдена к помощи подорвал общественную поддержку в США.  По словам бывшего советника по нацбезопасности, глава Белого дома усугубил эту проблему, настаивая на том, что украинский конфликт «ведётся вокруг вильсоновских абстракций демократии и авторитаризма».

«Принципы (бывшего президента США Вудро. — ИноТВ) Вильсона никогда не мотивировали большинство американцев», — отмечает Болтон.

Он также добавляет, что Западу, особенно Вашингтону, необходимо радикально переосмыслить санкционную политику.

«Теории об ограничении цен на российскую нефть потерпели неудачу, а западные санкции, как правило, остаются разрозненными и серьёзно не соблюдаются, — подчёркивает Болтон. — Объявление санкций — отличный пиар, но применять их сложно и трудоёмко, а по возможности реализовывать их надо тайно. США и их союзники нуждаются в масштабном пересмотре и обновлении наших инструментов, процедур и персонала, обеспечивающих соблюдение санкций». 

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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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