Неспособность украинцев добиться серьёзных военных успехов — это «естественный результат стратегии США», пишет в своей статье для The Wall Street Journal бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон. При этом в застопорившемся наступлении Киева он винит нерешительность не только Джо Байдена, но и западных стран.
Вина за застопорившееся наступление Киева лежит на решительности Джо Байдена, пишет в своей статье для The Wall Street Journal Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности при Дональде Трампе.
По его мнению, неспособность украинцев добиться серьёзных успехов — это «естественный результат стратегии США», направленной только на предотвращение военных достижений России.
Вместо этого, как полагает Болтон, президенту США Джо Байдену нужно начать активно работать над победой Киева.
«Неудачи Украины в наступлении и успехи России в обороне имеют общую причину: медленное, прерывистое, нестратегическое предоставление военной помощи Западом. Постоянные дебаты о том, стоит ли поставлять ту или иную систему вооружений, вечный страх, что Россия перейдёт к войне против Организации Североатлантического договора, а также периодическое бряцание ядерным оружием со стороны Кремля внушили западным столицам парализующую осторожность», — убеждён Болтон.
По его словам, НАТО, похоже, не желает выполнять своё обязательство по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Эта нерешительность является результатом успешного сдерживания со стороны Кремля, а не американской стратегической необходимостью», — считает Болтон.
Кроме того, «робкий и бессистемный подход» администрации Байдена к помощи подорвал общественную поддержку в США. По словам бывшего советника по нацбезопасности, глава Белого дома усугубил эту проблему, настаивая на том, что украинский конфликт «ведётся вокруг вильсоновских абстракций демократии и авторитаризма».
«Принципы (бывшего президента США Вудро. — ИноТВ) Вильсона никогда не мотивировали большинство американцев», — отмечает Болтон.
Он также добавляет, что Западу, особенно Вашингтону, необходимо радикально переосмыслить санкционную политику.
«Теории об ограничении цен на российскую нефть потерпели неудачу, а западные санкции, как правило, остаются разрозненными и серьёзно не соблюдаются, — подчёркивает Болтон. — Объявление санкций — отличный пиар, но применять их сложно и трудоёмко, а по возможности реализовывать их надо тайно. США и их союзники нуждаются в масштабном пересмотре и обновлении наших инструментов, процедур и персонала, обеспечивающих соблюдение санкций».
Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что пограничники Украины ужесточат меры пресечения выезда военнообязанных мужчин из страны.
Военкор RT Игорь Жданов опубликовал видео с «царством мёртвых» на отбитых бойцами ВС России позициях в Серебрянском лесничестве. Журналист запечатлел голый лес, чью листву и ветки сбрили российская и украинская артиллерия, а также траншеи с мёртвыми.
Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России», координатор рабочей группы по СВО Андрей Турчак заявил, что рабочая группа за полгода отработала около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей.
Варшава понимает, что Киеву приходится вести боевые действия, но у Польши есть свои национальные интересы, которые ей приходится отстаивать, в том числе на рынке зерна. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда.
Обследование иконы «Троица» Андрея Рублёва завершено в центре Грабаря, сообщает завотделом по научно-методической работе и выставочной деятельности научно-реставрационного центра имени Грабаря Елена Проханова.
Военком задержан в Хмельницкой области Украины после того, как он пообещал за $4,5 тыс. помочь военнообязанному получить группу инвалидности, чтобы тот мог избежать попадания в ряды ВСУ, пишет украинское издание Klymenko Time.
В рамках форума «Армия-2023» Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО АКБ «Новикомбанк». Подписи под документом поставили глава региона Дмитрий Азаров и председатель правления финансовой организации Елена Георгиева.
Политолог Иван Мезюхо и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировали в беседе с RT регистрацию в Верховной раде законопроекта о запрете использования шрифтов российского происхождения в работе парламента.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на пленарной сессии форума «Армия-2023» заявил, что российское Министерство обороны обеспечило прямые контакты разработчиков вооружений с бойцами на передовой.
Украинские пограничники вместе с Минобороны будут обмениваться информацией о военнообязанных, чтобы исключить риски их выезда с Украины в условиях военного положения. Погранслужба теперь сможет проверить, является ли документ для выезда гражданина поддельным и выдавался ли он человеку конкретным территориальным центром комплектования.
Первая платформа по сжижению природного газа для завода «Арктик СПГ — 2», отправленная 20 июля из Мурманска морским путём, прибыла на точку установки в районе Гыданского полуострова в воскресенье, 13 августа.