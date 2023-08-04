Hill: Джон Болтон предрёк США выход из НАТО, если Трамп победит на выборах

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал ряд резких заявлений в отношении Дональда Трампа, с которым когда-то работал. Он раскритиковал его внешнюю политику, назвав её неэффективной, ведь конечной целью бывшего президента была лишь собственная выгода. Как сообщает издание The Hill, Болтон уверен, что Трамп угрожает отношениям США и НАТО, и поэтому его переизбрание на второй срок означало бы выход страны из блока.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал ряд резких высказываний в отношении Дональда Трампа, сообщает американское интернет-издание The Hill.

Прежде всего он прошёлся по внешней политике бывшего президента Соединённых Штатов, назвав её «неустойчивой» и неэффективной. «У Дональда Трампа на самом деле нет какой-либо философии, как мы её понимаем в политических терминах», — посетовал он в интервью изданию. «Он не думает о политических направлениях, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности. Всё связано с тем, насколько это может быть выгодно самому Дональду Трампу».

В частности, Болтон назвал «катастрофической ошибкой» сделку с «Талибаном»*, поскольку именно она привела к выводу войск США. Кроме того, он напомнил, что работа на иранском направлении не увенчалась успехом.

Интересно и то, что, по мнению бывшего советника, Трамп угрожает отношениям США с НАТО. «Во время второго президентского срока Трампа мы почти наверняка вышли бы из НАТО», — цитирует политика The Hill.

Джон Болтон уверен, что заслуги во внешней политике, которые приписывают Трампу республиканцы, по большей части неуместны.

«Те, кто делает эти заявления о том, что сделал Трамп во время своего первого президентского срока, на самом деле не понимают, как мы этого достигли, потому что во многих вопросах, которые теперь приписывают Трампу, он хотел двигаться в противоположном направлении», — пояснил Болтон.

The Hill также напоминает, что Джон Болтон был не только членом администрации Трампа, но и его союзником. Он ушёл со своего поста в 2019 году и отвернулся от своего бывшего начальника. С тех пор он стал критиком Дональда Трампа и даже написал книгу о своей работе в Белом доме.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.