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Hill: Джон Болтон предрёк США выход из НАТО, если Трамп победит на выборах

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал ряд резких заявлений в отношении Дональда Трампа, с которым когда-то работал. Он раскритиковал его внешнюю политику, назвав её неэффективной, ведь конечной целью бывшего президента была лишь собственная выгода. Как сообщает издание The Hill, Болтон уверен, что Трамп угрожает отношениям США и НАТО, и поэтому его переизбрание на второй срок означало бы выход страны из блока.
Hill: Джон Болтон предрёк США выход из НАТО, если Трамп победит на выборах
AP
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал ряд резких высказываний в отношении Дональда Трампа, сообщает американское интернет-издание The Hill. 
 
Прежде всего он прошёлся по внешней политике бывшего президента Соединённых Штатов, назвав её «неустойчивой» и неэффективной. «У Дональда Трампа на самом деле нет какой-либо философии, как мы её понимаем в политических терминах», — посетовал он в интервью изданию. «Он не думает о политических направлениях, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности. Всё связано с тем, насколько это может быть выгодно самому Дональду Трампу».
 
В частности, Болтон назвал «катастрофической ошибкой» сделку с «Талибаном»*, поскольку именно она привела к выводу войск США. Кроме того, он напомнил, что работа на иранском направлении не увенчалась успехом. 
 
Интересно и то, что, по мнению бывшего советника, Трамп угрожает отношениям США с НАТО. «Во время второго президентского срока Трампа мы почти наверняка вышли бы из НАТО», — цитирует политика The Hill. 
 
Джон Болтон уверен, что заслуги во внешней политике, которые приписывают Трампу республиканцы, по большей части неуместны. 
 
«Те, кто делает эти заявления о том, что сделал Трамп во время своего первого президентского срока, на самом деле не понимают, как мы этого достигли, потому что во многих вопросах, которые теперь приписывают Трампу, он хотел двигаться в противоположном направлении», — пояснил Болтон. 
 
The Hill также напоминает, что Джон Болтон был не только членом администрации Трампа, но и его союзником. Он ушёл со своего поста в 2019 году и отвернулся от своего бывшего начальника. С тех пор он стал критиком Дональда Трампа и даже написал книгу о своей работе в Белом доме.   
 
 * «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. 
 
 

 

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